Op 22 juni werd er nog gezegd, tot 16 augustus. En gisteren was het alweer zo ver dat het Walking Football-team van SV Bedum zijn eerste trainingsarbeid verrichte.Bij aankomst in Bedum was het even vreemd. De kantine, bij mijn twee eerdere bezoeken aan de trainingen van het Walking Football-team aardig bezet, was nu leeg. Gelukkig hoorde ik stemmen en bleek dat de communicatie niet helemaal vlekkeloos was verlopen en de start met koffie even moest worden overgeslagen. Voor een niet heel erg grote liefhebber van het bruine vocht geen heel groot probleem maar als start van een weer mooie morgen wel jammer. Dat zorgde vervolgens voor een versnelde ‘omkleedsessie’ van de zeventien aanwezigen want ook hier hadden de vakantieperikelen de gelederen wat uitgedund. Helaas waren er niet alleen vakantieperikelen die de gelederen wat hadden uitgedund want ook enkele Walking Footballers zitten, zo vertelde Jan van Woudenberg, in de lappenmand. Dat zijn natuurlijk zaken die niemand graag wil horen maar bijna niet aan te ontkomen is binnen een groep van 37 op leeftijd zijnde voetballers. Maar goed van Jan om dat even netjes te melden want dat doet je direct beseffen dat je een bevoorrecht iemand bent die nog iedere woensdag over het veld mag ‘dartelen’. Een veld overigens die van alle aanwezige voetballers een dikke onvoldoende kreeg. Een onvoldoende omdat de kunstmat een veel te stroeve bovenlaag had. Kort gezegd, het veld was gortdroog. Voordat de eigenlijke training begon was er eerst nog een hoogtepunt. De zich altijd wat timide opstellende Ronald Janssen was in de afgelopen maanden ergens 6 kilo aan lichaamsgewicht verloren. Uiteraard zorgde dat voor de nodige hilariteit bij zijn teamgenoten want echt tot ontdekken waar de kilo’s waren verdwenen was een hele opgave. Maar ‘Janssen’ voelde zich er prima bij want alles, inclusief zijn mond, werkte weer op volle toeren. Onder leiding van interim-trainer Jan van Woudenberg, vaste trainer Nanno Kranenborg was afwezig i.v.m. het samenstellen van de voorselectie van het Nederlands Elftal want dat moet je Advocaat niet alleen laten doen, werden vervolgens de vaste oefenvormen afgewerkt. Want een ding is zeker, het is niet alleen een partijtje wat er gespeeld wordt. De Warming Up is echt een belangrijk onderdeel. Maar de partij is de hoofdmoot want laten we eerlijk zijn, dat is datgene wat een beetje voetballer graag doet, partijspel. Ondanks dat de grasmat te droog was, en de temperatuur op het kunstgras ook nog eens tot grote hoogte steeg, ging het tijdens het eerste partijspel van een nieuw seizoen best aardig. Natuurlijk moest het gevoel weer wat terugkomen maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel profijt had van mijn rondjes ‘rond de kerk’ van Ezinge en of Feerwerd. Want dat is iets wat ik altijd zal blijven doen, je komt niet onvoorbereid op een eerste training. Dat deed ik vroeger niet en dat is nog steeds niet veranderd. Een beetje fit bij de start van de eerste training. Maar op deze eerste training was de stroefheid van het veld wel een punt en wat direct werd vertaald naar de ‘gekkigheid’ in de eredivisie. Unaniem was de mening dat in de eredivisie het gebruik van een kunstgrasveld verboden moest worden.Zo was op deze eerste training van de SV Bedum 'Old Stars' het spelen op kunstgras direct weer onderwerp van gesprek en spraken er jongens de hoop uit dat het voor woensdag 22 augustus nog even flink ging regenen. Ik moet zeggen, dat hoop ik ook maar dan in de nacht van dinsdag naar woensdag. Want dit weekend kan het dorp waar ik geboren en getogen ben, Eenrum, absoluut geen regen gebruiken.