Alles voor de veiligheid van het kind en waarvan ik denk dat ieder normaal denkend mens dat vindt.

#ECHA overweegt rubbergranulaat in Europa te #verbieden vanaf april 2018. Nederlandse wetenschappers hebben een voorstel ingediend, die ECHA nu in overweging neemt. Op hoop van zegen!Het bovenstaande las ik op de facebookpagina van ‘kom van dat gras af’. Zomaar een bericht dat laat zien dat het ‘gedoe’ rond het rubbergranulaat nog niet klaar is. En dat moet ook niet want dat gedoe is ook nog niet klaar. Door mijn ‘voetbalactiviteiten’ als Walking footballer in Bedum, waar we gelukkig een beetje mogen rennen, heb ik voor de zomerstop twee keer op kunstgras getraind. Een voor mij totaal nieuwe ervaring. Ooit heb ik het ‘genoegen’ gehad dat ik op het ‘kunstgras ‘ in Warffum mocht spelen. Maar dat was wat mij betreft éénmalig. Want mijn eerste ervaring toen zorgde dat ik bij de volgende duels die er door ons in Warffum gespeeld werd ik een weekenddienst in het UMCG moest draaien. Zo had ieder nadeel een voordeel want voetballen op het ‘kunstgras’ in Warffum was mijn ding niet. Ik moet eerlijk zeggen dat ook het spelen op het kunstgras in Bedum mijn voorkeur niet heeft. Mijn voorkeur gaat namelijk uit naar natuurgras. Dat er voor de Walking Footballers gekozen is voor het trainen op kunstgras begrijp ik ergens wel. Het veld is egaal en gezien de gemiddelde leeftijd van onze groep is de kans op blessures op een natuurgrasveld groter. Want die zijn natuurlijk nooit egaal en zit een verzwikking van een enkel of kniegewricht in een klein hoekje. Zoals gezegd heb ik voor de zomerstop twee keer op kunstgras mogen spelen. Dat gebeurde twee keer onder aangename temperaturen. Temperaturen die op de kunstgrasmat echter duidelijk versterkt werden. Naast dat de temperatuur kwamen er ook geuren binnen. En daar was ik nog het meest verbaasd over. Want al sinds ik last heb van chronische problemen met mijn bijholtes, al zeker veertig jaar, ruik ik bijna niets. Dat is soms prettig maar soms ook niet. Maar nu rook ik dus rubber en ik moet zeggen dat was geen fijne geur. Nu zijn wij als voetballers op een leeftijd waarop we weten hoe we met rubbergranulaat om moeten gaan. Wij weten dat douchen een vereiste is maar wat bij de jeugd helaas niet altijd gebeurt. Wij weten ook dat je die troep niet in je mond moet stoppen maar wat bij spelertjes op ‘ kabouterleeftijd’ kan gebeuren. Dat wil je niet als vereniging maar heb alles maar eens onder controle op onze openbare sportcomplexen. Sportcomplexen waar niet op ieder moment van de dag controle is zodat de jeugd rustig zijn gang kan gaan.Daarom ben ik wel blij met: # De ECHA overweegt rubbergranulaat in Europa te verbieden vanaf april 2018. Nederlandse wetenschappers hebben een voorstel ingediend, die ECHA nu in overweging neemt. Want alles voor de veiligheid van het kind en waarvan ik denk dat ieder normaal denkend mens dat vindt