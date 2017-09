Het ‘gelul’ over Oranje Leeuwinnen zorgt voor andere benadering wedstrijden amateurvoetbal.

Het winnen van de Europese titel door de Oranje Leeuwinnen heeft mij een aardig dilemma bezorgd. De criticasters van het vrouwenvoetbal hebben er namelijk voor gezorgd dat ik vanaf nu ook de wedstrijden in de lagere regionen van het amateurvoetbal anders moet gaan benaderen.Vanmorgen zag ik wat teksten voorbij komen van Kenneth Perez. Teksten van een analist die bij Foxie nog weleens zinnige dingen zegt maar nu weer eentje was van, ik jank met de wolven in het bos mee. Maar door Perez, die als voetballer overigens nooit een echte topper is geweest, weet ik nu dat een verslag van een voetbalwedstrijd nooit meer zoals die voor het EK-vrouwen kan zijn. Ik ben door types als Perez ‘veroordeeld’ tot het vergelijken van de beelden die ik op zaterdag of zondagmiddag zie met die er bijna iedere dag op de TV voorbij komen. Want na het winnen van het EK voor vrouwen door Nederland is dat het verhaal. Criticasters rollen bijna over elkaar heen met hun mening alsof ze als eerste in een paaldansclub willen zijn. Maar ze worden bedankt de criticasters want nu moet ik spelers in de diepste spelonken van het amateurvoetbal gaan vergelijken met spelers als Jurgen Locadia, Todd Kane, Joël Veldman of Lars Veldwijk. Want dat zijn in de ogen van Ronald Waterkneus echte topsporters.Bedankt Waterkneus en Perez. Bedankt want nu moet ik schrijven dat de spits van welk team dan ook in verhouding tot Locadia te langzaam is. Dat de rechtsback de veters van Todd Kane niet mag strikken, dat de voorstopper geen schim is van Veldman en de kopballen van de spits terugkoppertjes zijn in vergelijking tot de kopballen van Veldwijk. Want dat heren criticasters is dat wat jullie doen. Jullie gaan dom vergelijken en dan gaat het niet eens om appels en peren. Vrouwenvoetbal is een sport precies zoals basketbal, handbal, volleybal en hockey ook zijn. Wanneer je, zoals mij nu al een paar keer is gebeurd, eerst een volleybalduel van dames zie en daarna een van de heren zit daar verschil in. Dan is het spel anders maar is het twee keer leuk. Maar dan hoor je nooit dat het vrouwenvolleybal niks is. Geluiden die ik ook nooit heb gehoord bij het basketballen. Het is anders maar daardoor niet slecht.Maar het probleem begrijp ik wel want de gemiddelde voetballiefhebber kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Die weet het verschil niet tussen een volleybalduel of basketbalduel bij vrouwen en mannen. Die wordt alleen maar ‘geil’ van competities waar spelers een miljoen krijgen wanneer ze geen rode kaart pakken zoals Mario Balotelli bij Liverpool.Enkele weken geleden stond de ronde van Kloosterburen op het programma. Daar werd toen in de funklasse, bij de dames en een herenkoers verreden. Drie disciplines en drie prima wedstrijden en niemand die ‘lulde’ dat de dames er niets van konden. Dat dit bij het vrouwenvoetbal anders moet zijn begrijp ik dus helemaal niets van en wat dus zou moeten zorgen voor een andere wijze van het schrijven van verslagen van voetbalwedstrijden. Dat zou ik moeten doen wanneer ik mee zou janken met de ‘wolven in het bos’ zoals Perez, Waterkneus en duizenden anderen. Maar dat gaan we niet doen want ik ga niet vergelijken. Ik ga, en precies eender dan in de acht seizoenen hiervoor, gewoon blanco naar welk amateurduel dan ook. En dan laat ik mij weer verrassen en weet ik naar welk niveau ik sta te kijken en waar ik soms wel en soms wat minder oprecht van kan genieten. En dat is nu wat alle criticasters ook moeten doen. Weten waar je naar kijkt en stoppen met dom lullen zoals ‘oud-topsporters ‘ Perez en Waterkneus .