Een snipperdag in het amateurvoetbal is een gepikt snoepje uit de snoeppot

Amateurvoetballers op recreantenniveau, uitkomend in de zogenaamde B-categorie, mogen komend seizoen toch één 'snipperdag' opnemen. De laatste jaren hanteerde de KNVB het begrip 'baaldagen'. Teams konden dan tweemaal (afgelopen seizoen nog een keer) een wedstrijd afzeggen als het hen niet uitkwam. De voetbalbond wilde deze regel afschaffen, maar heeft nu besloten dat voetballers in het seizoen 2017/2018 toch een wedstrijd mogen 'snipperen'.Het bovenstaande bericht kwam ik tegen op www.gelderlander.nl en wanneer je een dergelijk bericht leest weet je weer dat men bij de KNVB totaal niet weet wat er op de velden gebeurt. Ieder weekend worden er in Nederland namelijk bijna meer baaldagen door teams opgenomen dan dat er klinkers in de Peperweg te Ezinge liggen. Het afgelopen seizoen mocht een team een baaldag opnemen en daar wilde de bond eigenlijk wel vanaf. Dat wilde men terugbrengen naar nul en wat velen ook wel logisch vonden. Want het verhaal is toch simpel. Je krijgt als team toch een speelschema en dus weet je wanneer je moet voetballen. En gezien het beperkt aantal weekenden per jaar dat er in de lagere regionen daadwerkelijk gevoetbald wordt zou het geen probleem moeten zijn om de ‘snipperdagen’ op een voetballoos weekend te plannen. Maar toch is de bond weer overstag gegaan en heeft men toch maar weer de mogelijkheid geboden aan teams dat ze één keer mogen snipperen. Wanneer je dat leest moet je lachen want loop op de complexen en je hoort niet anders dat teams drie, vier of nog meer ‘snipperdagen’ hebben opgenomen. Snipperdagen waar ze gewoon mee wegkomen omdat iedereen van alles kan roepen maar er verder niets gebeurt. Er zullen zijn die anders roepen maar ik betwijfel dat ten zeerste. Velen hebben het idee, en daar ben ik een van, dat er in de lagere regionen maar waar aan gerotzooid wordt. Wat vroeger ondenkbaar was, teams die afbelden, is tegenwoordig normaal. ‘Gewoon’ op zondagmorgen bellen dat je niet komt, of nog erger, een berichtje sturen is al normaal aan het worden. Maar wat verwacht je anders wanneer een bond zo dom is om met ‘snipperdagen’ te gaan strooien. Als je een kind een snoepje uit de snoeppot laat pikken en je zegt niets dan is dat ook een vrijbrief tot meer….