Alle clubs in het noorden die zich inspannen voor sporters met een beperking kunnen wel wat steun gebruiken

Goed initiatief. Beter zou een verdeling zijn tussen alle clubs in het noorden die zich inspannen voor sporters met een beperkingBovenstaande tweet kwam ik woensdag voorbij tijdens een van mijn dagelijkse scrol momentjes langs de sociale media. Het betrof een tweet naar aanleiding van het feit dat de juniorenkamer een actie voor een goed doel en wat de voorzitter van FC LEO graag wat breder had gezien. Een mening die ik deelde en vandaar dat ik de tweet van de preses van FC LEO ook plaatste op mijn facebookpagina. Ik deed dat met de toevoegingEen toevoeging waar ik nog steeds achtersta omdat dat de feiten waren en ook nog steeds zijn.Natuurlijk kwam er commentaar op mijn toevoeging en op de tweet van de voorzitter van FC LEO. Het commentaar op mijn persoontje raakt mij totaal niet maar de commentaren richting de verenigingen die zich sterk maken voor sporters met een beperking wel. Enkele maanden geleden was ik op een trainingsavond van het G-team van FC LEO op bezoek in Leens. Ik was daar niet als verslaggever van de krant maar als privépersoon die gewoon geïnteresseerd was hoe het ging met het G-voetbalteam van de Leensters. In een gesprek met Henk Bruinius, samen met Arjen Fledderman de grote animator van het G-voetbal in Leens, hoorde ik van de problemen die er waren om het G-voetbalteam in stand te houden. Van Henk hoorde ik dat hij via diverse kanalen had geprobeerd om extra financiële middelen te genereren. Pogingen die echter allemaal op niets waren uitgelopen. Henk vertelde die avond over de kosten die er gemaakt moesten worden om het team naar uitwedstrijden te vervoeren. Uitwedstrijden die niet in Kloosterburen, Ulrum of Eenrum werden gespeeld maar in Emmen, Sneek of Haren. Maar Henk vertelde ook dat er spelers waren die wilden overstappen naar een andere club. Want daar kregen ze wel een trainingspak of misschien mochten ze ook een keer meelopen in de line up bij een wedstrijd van FC Groningen. Henk begreep dat maar ik zag dat het hem pijn deed omdat hij dat ‘zijn’ jongens niet kon bieden. Ik hang hier geen lulverhaal op maar het is de waarheid, Henk heeft echt van alles geprobeerd om dat te realiseren. Nu zullen er criticasters zijn die gaan roepen van, waar blijft het bedrijfsleven dan rond Leens. Ik kan iedereen verzekeren, het bedrijfsleven in de gemeente de Marne doet al heel veel voor de samenleving in hun regio.Maar Henk zei toen nog iets en dat is misschien wel de kern van de zaak. ‘De vereniging waar sommige van onze spelers naar toe willen verhuizen kunnen deuren openen die voor ons gesloten blijven. Qua naamsbekendheid zijn wij maar een klein cluppie en dan is een groot bedrijf minder snel geïnteresseerd.”Zijn laatste opmerking begreep ik want opeens moest ik vreemd genoeg denken aan het laatste duel van ’t Zandt. De ploeg uit het gelijknamige dorp speelde zijn laatste competitiewedstrijd tegen De Fivel2. Een duel dat onder leiding stond van de in het betaald voetbal actieve Jochem Kamphuis. Dat geeft toch wat meer cachet aan een wedstrijd dan dat bijvoorbeeld Wilbert Gort uit Grijpskerk komt opdraven. Want eerlijk is eerlijk ook door Kamphuis was er extra belangstelling voor dit duel.Zo werkt het dus ook richting de goede doelen die een bepaalde kant opgaan. Natuurlijk is het mooi dat er eendjes zwemmen en er hardgelopen wordt voor een goed doel. Maar het was pas echt leuk geweest wanneer het breder was getrokken dan nu is gedaan is. Want ALLE clubs in het noorden die zich inspannen voor sporters met een beperking kunnen wel wat steun gebruiken. En tegen de criticasters zou ik willen zeggen, ga eens bij de kleinere verenigingen op bezoek en beluister wat er leeft voordat je ze veroordeelt…….En tegen al degene die zich zo maatschappelijk betrokken voelen zou ik willen zeggen, de wereld bestaat toch niet alleen uit de stad Groningen?