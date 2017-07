Gasselte ’17……veel plezier allemaal ! ! ! !

Gooooooedemorgen!!!!! Het is zover! We gaan los. De week waar je het hele jaar naar hebt uitgekeken! Leiders, trainers & een paar verdwaalde kinderen uit Noord-Holland hebben gisteren de laatste voorbereidingen getroffen.Bovenstaande tekst deed mij terugdenken aan bijna vijftig jaar geleden toen wij als voetballertjes van de voetbalvereniging Eenrum op zondag naar Hoek van Holland vertrokken. Daar in het uiterste puntje van Zuid-Holland organiseerde de KNVB toen voor zijn leden de beroemde en zeer gewaardeerde voetbalkampen. Voetbalkampen die in de loop der jaren door duizenden werden bezocht. We vertrokken op zondag uit Eenrum omdat het voetbalkamp rond 12.00 uur werd geopend en we anders wel heel vroeg uit Eenrum moesten vertrekken. Aankomst op zondag betekende dus niet dat het kamp al geopend was maar dat wij als Eenrumers een nachtje extra in Hoek van Holland mochten slapen. Vijftig jaar later hebben de voetballers en begeleider van Egmondia dat geluk ook. Want zij waren het die al op zondag in Gasselte mochten komen omdat anders ook zij te laat voor de opening van ‘Gasselte ‘17’ zouden zijn. En dat is iets wat je niet wilt als deelnemer van een voetbalkamp als die op het complex Hoogte der Heide wordt georganiseerd. Een voetbalkamp wat nu voor de derde keer zonder inbreng van de KNVB wordt georganiseerd. Maar onder dat terugtrekken van inbreng van de ‘club van mensen die alles zo goed weten’ heeft Gasselte absoluut niet geleden. Sterker nog, het voetbalkamp Gasselte staat als een huis. Vorig jaar was Egmondia voor de eerste keer te gast in Gasselte en was de euforie groot bij zowel de voetballers en begeleiders. Ik moet zeggen dat ik daar niet verbaasd over was. Ik was een paar keer te gast in Gasselte en proefde dan de sfeer van een voetbalkamp zoals ik het als jonge voetballer ook had beleeft. Alles ademde voetbal en waardoor je gedachten teruggingen naar een tijd dat je zelf ooit werd gekozen tot keeper in het kampelftal. Een elftal dat het mocht opnemen tegen een team bestaande uit leden van de kampleiding. Een mooi evenement dat ook nu weer op het programma zal staan in Gasselte. Want natuurlijk komt de leiding weer tot een kampelftal en zal er weer gefeest worden onder de bezielende leiding van Joey Spiegelaar. Maar ook wordt er ook daadwerkelijk getraind worden omdat het nu eenmaal een echt voetbalkamp is. Een voetbalkamp wat gedragen, wordt door vrijwilligers en die ik heel veel plezier en succes toewens. Want dit jaar zit een bezoek aan Gasselte er niet in omdat een bezoek aan de Noordzeekust, en het mogen oppassen op een lieve kleinzoon, precies in die week mag gebeuren dat ‘Gasselte ’17 een groot succes gaat worden. Veel plezier allemaal ……