Als Jan Dirk van der Zee een kerel is biedt hij niet alleen excuses aan…….

Vanmorgen las ik een column en ik was verbaasd. Ik was verbaasd omdat Jan Dirk van der Zee euforisch was over de ‘Leeuwinnen van Oranje’ maar met geen woord repte over de ‘Schande van Utrecht’.Utrecht was voor velen de stad waar het allemaal moest gebeuren. Waar de Leeuwinnen zondag in de openingswedstrijd tegen het sterke Noorwegen moest starten op het EK was Utrecht enkele weken eerder de place to be voor honderden kandidaten die graag toegelaten wilden worden tot de cursus UEFA C. Een toelatingseis die voor velen te ‘moeilijk’ was omdat de KNVB maar een beperkt aantal plaatsen in de aanbieding had. Vroeger, toen niet alles beter maar wel goed werd georganiseerd, werd er vaak gezegd, wanneer je niet wordt toegelaten tot de cursus TCIII wordt toegelaten snap je er niks van. Dat laatste was nu niet van toepassing want het was pure willekeur wat er gebeurde. Toen ik vanmorgen de column van ‘onze’ zwever las repte JD over van alles maar met geen woord over de anticlimax die zijn afdeling van de grootste sportbond van Nederland velen heeft bezorgt. Jan Dirk raakte wel opgewonden over dat de Koning en Koningin naar Utrecht kwamen maar geen woord over allen die enkele weken eerder voor Jan Lul naar de Domstad kwamen. Jan Dirk kijkt wel uit want de directeur is op dit moment met een ander ‘schrijfblokje’ bezig. Het schrijfblokje met als titel ‘Ik raak opgewonden van Leeuwinnen. Dat mag dat hij daar opgewonden van raakt want in het duel Nederland –Noorwegen lieten de Leeuwinnen zien wat passie, plezier en beleving je kunnen brengen. Dat kan je namelijk succes brengen en wat Oranje tegen de Noorse Dames wist te behalen. Een prima prestatie die echter in schril contrast staat met de ‘prima’ prestatie van de KNVB enkele weken eerder in hetzelfde Utrecht. Daar horen we de man uit Gorredijk niet over en wat hem zou sieren wanneer hij dat wel zou doen. Gewoon je excuses aanbieden en de gemaakte kosten terugbetalen aan al degene die in totaal ruim 100 euro in een figuurlijke sloot hebben gegooid. Die dat hebben gedaan voor een toelatingsexamen die evenveel waarde had als de ‘zweverige ‘ columns die Jan Dirk van der Zee met ons deelt.