Afgewezen kandidaat voor cursus UEFA C eist herexamen.

‘Op de kop af 30 euro inschrijfgeld. Ik ga nu een email schrijven waarin ik laat weten dat ik een herexamen wil wegens het niet goed en duidelijk uitleggen van hun procedures. Ik ben van mening dat zij hebben gefaald in het verstrekken van duidelijke informatie of geen informatie.”Bovenstaande tekst kreeg ik vandaag via WhatsApp binnen en het ging natuurlijk over deWant zo mogen we het toelatingsexamen voor de cursus UEFA 3 ondertussen wel noemen. Een soap die de KNVB een aardige duit heeft opgeleverd want een schatting leert dat op de in totaal driewel duizend kandidaten zijn geweest. Dan leert dat er een brutobedrag van rond de dertig duizend euro is binnengekomen en waar volgens een redelijke insider wel 20.000 euro in een vaag laatje van de KNVB zijn verdwenen. Dat is een leuk bedrag zou ik denken wat je overhoudt aan een aflevering van de Muppetshow zoals iemand de soap van Utrecht vanmiddag noemde. Een mooie typering ware het niet dat er velen slachtoffer zijn geworden van een schandalige actie van de grootste sportbond van Nederland. Een bond die winnaars wil kweken maar goedwillenden als een stelletje losers huiswaarts stuurde. Want dat is hoe velen zich voelen die inclusief reiskosten honderd euro kwijt waren om vervolgens met een kluitje in het riet weggestuurd te worden. Vanmorgen las ik het interview van interim-directeur Jean Paul Decossaux. De interim gaf aan dat hij zich had vergist in de voetbalwereld. Ik denk dat onze ‘vriend’ Jan Dirk van der Zee zich ook vergist heeft in de voetbalwereld maar wat natuurlijk ook geldt voor de kandidaten die bijna allemaal met 45 punten zijn afgewezen. Dat er de nodigezijn begrijp ik heel goed en helemaal als er ook nog eens geen verdere uitleg wordt gegeven. Dat is niet triest maar ronduit asociaal te noemen riep er iemand woedend en ik begreep hem volkomen. Ik zou ook gillend ‘gek’ worden wanneer ik honderd euro ergens voor zou hebben betaald waarbij ik al snel het idee zou hebben dat ik werd belazerd. Dat is namelijk het verhaal en daarom is het terecht dat iemand een herkansing eist . Ik zou iedereen die voor deze aflevering van de Muppetshow is gezakt datzelfde advies willen geven. Je laat je toch niet belazeren door een bond die op alle fronten fout op fout stapelt. Iets waar een interim-directeur, Jean Paul Decossaux, en Jan Dirk van der Zee, als directeur van de amateurtak, de verantwoording moeten nemen. En wanneer ze dat op de juiste wijze doen dan trekken ook zij , samen op met Bert van Oostveen en Hans van Breukelen, de deur achter zich dicht. Want de voetbalwereld heeft nu wel voldoende afleveringen van de ‘Muppetshow’ meegemaakt die, zoals in het geval van nu ook weer bij het gedoe rond het toelaten tot de cursus UEFA 3, alleen maar voor woede, teleurstelling en onbegrip hebben gezorgd.