De voetbalwereld huilt om het verlies van Abdelhak ‘ Appie Nouri, de Koning van het Geuzenveld

Johan, als fans van Ajax, Zou je ook iets kunnen schrijven over Appie Nouri?Het bovenstaande stond er in een mail die ik vanmorgen in alle vroegte las en die gisteravond laat nog was geschreven. Ik moet zeggen, hoe kort en krachtig de mail ook was, het raakte mij wel. De persoon die mij de mail stuurde ken ik al een groot aantal jaren en ik begreep zijn vraag. Ik begreep zijn vraag omdat hij als voetballer ook een type Appie Nouri was. Appie Nouri was de Koning van de steekbal en voor de ware liefhebber was de kleine Appie een lust voor het oog. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het betaald voetbal niet meer heel intens volg maar door het abonnement op Fox op een doordeweekse dag af en toe wel de hoogtepunten van de Jupiler League voorbij zie komen en wat het podium was waar de kleine voetballer zijn kwaliteiten mocht laten zien. Kwaliteiten die niet gering waren. Want niet voor niets werd Abdelhak Nouri verkozen tot de beste speler in het seizoen 2016-2017 wat betreft de Jupiler League.Appie Nouri zou het dit seizoen gaan maken was de verwachting want dat was wat Appie wilde. Hij wilde bijvoorbeeld niet verhuurd worden maar hij wilde een basisplaats veroveren bij de club waar hij als voetballer groot was geworden. Appie, de kleine voetballer met nummer 34, had een doel en dat was het winnen van de 34landstitel met Ajax. Vandaar dat de kleine balvirtuoos ook met het nummer 34 speelde. Voor de alle voetballiefhebbers was het gisteren, donderdag 13 juli, een zwarte dag want dit gun je niemand. Maar toch, ze waren er die op de sociale media kwetsende opmerkingen moesten maken. Personen die niet begrijpen dat niet alleen de voetbalwereld een parel is verloren. Maar die ook niet begrijpen dat zijn familie hun Abdelhak vrijwel zeker nooit meer zullen zien zoals ze dat graag hadden gewild. Graag hadden ze namelijk gezien dat hun Appie datgene had bereikt waar hij al zijn hele voetballeven mee bezig was, basisspeler bij ‘zijn’ Ajax worden. Helaas is dat hem niet gegund. En wanneer je dat nieuws hoort weet weet je dat de voetbalwereld huilt om het verlies van Abdelhak ‘ Appie Nouri, de Koning van het Geuzenveld