Afgewezen kandidaten trainerscursus UEFA C zijn niet ‘opleidbaar’

‘Heb dit examen ook gedaan. Vooropgesteld dat het inderdaad een soap was waarbij alles chaotisch was geregeld, met een 4-5tal schermen waar wel 20-30 per scherm achter zaten, stelde de toets zelf echt geen *** voor en volgens mij waren 80-90% van de mensen binnen 10 minuten klaar. Er werd je gevraagd de wedstrijd te bekijken en te noteren dat wat voor jou belangrijk leek om te noteren zonder verdere details of teamtoewijzing. Ik heb echt absoluut geen idee of er selectief mensen wel of niet zijn toegelaten maar als er serieus en eerlijk is beoordeeld is zou je deze vrij eenvoudig kunnen halen want de toets sloeg werkelijk nergens op en te triest voor woorden om voor zoiets mensen zo ver te laten reizen en doen alsof je iets "groots en moois" hebt geregeld...”‘En vervolgens niet worden toegelaten tot de cursus omdat je niet 'opleidbaar' genoeg bent. Terwijl in het voortraject werd geopperd dat je één team kreeg aangewezen die je moest analyseren. Vervolgens alle twee de teams moeten analyseren. Met ruim 500 honderd man achter 4 of 5 televisies van zo'n 60 cm. Waarbij ook nog voor een bepaalde tijd de flatscreens uitvallen. En dan vervolgens een mail te ontvangen waarbij je niet bent toegelaten en je maar 45 punten hebt gescoord. Van meerdere kandidaten vernomen dat zij die zelfde mail met aantal punten hebben ontvangen. Vanaf minuut 1 al de indruk dat er teveel aanmeldingen waren en ze gewoon selectief mensen hebben doorgelaten. Het was een groot circus en nog steeds een groot circus. Als je bijvoorbeeld als hoofdtrainer bent aangesteld bij een club ben je nu mooi de pineut. Waardeloos besluit en organisatie.”Bovenstaande zijn twee reacties die naadloos aansluiten bij de eerdere geluiden die er binnenkwamen over het doen van de toelatingseis voor de cursus UEFA C. Want steeds meer geluiden komen er door dat het eigenlijk een belachelijke toestand was waar iedereen zich voor had aangemeld. De twee reacties, gevoegd bij alle andere die via de telefoon of mail binnenkwamen geven mij een beeld van dat ik het er niet bij zou laten zitten wanneer ik zou zijn afgewezen. Prima dat ik zou zijn afgewezen maar dan wel na een volwaardig toelatingsexamen maar niet na een soap die ook nog eens iets meer dan dertig euro moest kosten. Want dat is toch wat je dan mag verwachten, dat je voor iets volwaardigs betaald en niet dat je wordt afgescheept met een lullige mail waarin staat dat je niet ‘opleidbaar’ bent. Een mooie term’ niet opleidbaar’. Zou die term ook gelden in de wereld van de clubscheidsrechters die de ambitie hebben om door te stromen naar de functie van KNVB-scheidsrechter. Een tak aan de KNVB-boom waar er nog steeds een tekort aan is. Want dat is denk ik beetje het verhaal. Er zijn teveel die zich voor de opleiding UEFA C hebben aangemeld en daardoor zit men binnen de KNVB met zijn handen in het haar. Een KNVB die het al zwaar heeft doordat er zowel in de betaalde en amateursector maar wat aangerommeld wordt. ‘Niet opleidbaar’ doet mij denken aan iemand wat een ongeleid projectiel is en nergens toe bereidt is. Iets wat ik mij bij de kandidaten die naar Utrecht zijn gegaan niets bij kan voorstellen. Vanuit Groningen, Friesland of Limburg ga je in totaal geen vier uur in de auto zitten omdat je niet ‘opleidbaar’ bent. Dat er afgewezen woedend zijn kan ik mij heel goed voorstellen. Alle kandidaten die zijn afgewezen zouden daarom een front moeten gaan vormen tegen deze vorm van het komen tot een groep ‘geschikte’ kandidaten. Want natuurlijk stinkt dit naar selectief toelaten en dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Je selecteert op kwaliteit en niet aan de hand van beelden die ook nog eens worden onderbroken doordat de monitoren uitvallen. Voor velen is er even een dip in hun ambities geslagen en dat is jammer. Je bent niet opleidbaar maar je mag het volgend jaar wel weer proberen is wel een hele zwakke motivatie. Want wanneer ik het weer mag proberen wil ik wel weten waar ik aan moet werken om te zorgen dat ik volgend jaar wel ‘opleidbaar’ ben. Of denken ze bij de KNVB nu echt dat de kandidaten die nu zijn afgewezen zich volgend jaar weer aan dezelfde steen gaan stoten. Dat denk ik persoonlijk van niet want daarvoor moet je toch echt bij de KNVB werken.