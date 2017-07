‘Zeven goals, een flamboyante arbiter en de beste voetballer ooit ….

Nu het voetbalseizoen is afgesloten is het natuurlijk ook wat rustiger op een website die het amateurvoetbal in onze regio, en een beetje daarbuiten, de nodige aandacht geeft. Dat zorgt dat er wat andere zaken prioriteit krijgen zoals het ‘fatsoeneren’ van mijn archief. Een archief van datgene wat ik vanaf april 2008 tot nu bij elkaar heb mogen schrijven voor de Ommelander Courant en Oostermoer. Krantenknipsels die nu in gelijke ordners zitten kregen allemaal een plaats op een kast die voornamelijk gevuld is met voetbalboeken. Het ‘fatsoeneren’ zorgde ook nog eens voor veel leesplezier, anekdotes en herinneringen.Bij het doorbladeren van deel 3, periode juli t/m december 2009, kwam ook het interview met Peter Tuit en Tjipco Werkman voorbij. Het duo dat op dat moment voor een rentree in het eerste elftal van FC LEO stond. Toenmalig trainer Jaap van der Ploeg had beide routiniers teruggevraagd om zijn piepjonge selectie van de nodige ervaring te voorzien. Helaas werd het voor beide partijen niet wat men er van had verwacht maar het tekende toen wel de juiste instelling van Tjipco en Peter die duidelijk hun liefde voor het voetballen en FC LEO lieten zien. Wie in deel 3 ook de revue passeerde was Gerard Ernens. De beste voetballer die Kloosterburen heeft voortgebracht overleed op 15 februari 2012 op 72 jarige leeftijd maar ik mocht hem in augustus 2009 voor de Ommelander Courant interviewen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik stik nerveus was voor mijn ontmoeting met de oud-voetballer die verder drie keer de Elfstedentocht had gereden en op latere leeftijd een trouwe deelnemer aan de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum was. Mijn nervositeit was echter totaal ongegrond want wat was het een fijn gesprek met de oud-voetballer die alsen waar ik het helemaal mee eens was toen hij de volgende opmerking maakte. ‘De vrouwen van de mannen krijgen nooit de bloemen die ze verdienen. Een prima thuisbasis zorgt echter altijd voor een goede prestatie.”Ook in deel 3 had Winsumer Siert Slagter een vooruitziende blik door te zeggen dat er ooit een fusie tussen Viboa en ‘zijn’ Hunsingo’ zou komen. Een fusie die er in 2016 daadwerkelijk kwam zodat Siert als trouwe supporter van Hunsingo moest ‘omschakelen’ naar VV Winsum. In het interview van toen was Siert openhartig door ruiterlijk toe te geven dat hij als assistent-scheidsrechter de nodige punten voor ‘zijn’ Hunsingo had verdiend. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zijn eerlijkheid wel kon waarderen en het daarom ook jammer vind dat zijn uitstapje op zondagmiddag naar het veld van Hunsingo, en sinds 2016 van de zondagtak van de VV Winsum, definitief tot het verleden behoort.Ook in deel 3 schoot Mark Knol 7x raakt voor De Heracliden tegen TEO uit Ten Post. Nooit weer heb ik het weer meegemaakt dat een speler in een duel zeven treffers wist te produceren. Het bijzondere was dat er maar een hattrick tussen zat. Mark scoorde namelijk de eerste twee treffers voordat Roy Streppel de derde scoorde. Nadat hij de vierde en vijfde ook had gescoord was het weer Roy die de zesde voor zijn rekening nam. Maar doelpunt zeven, acht en negen waren voor Mark Knol die daarmee voor een uniek record zorgde. Want in mijn jaren als verslaggever ben ik nooit meer een schutter met hetzelfde aantal treffers achter zijn naam tegengekomen.Mijn eerste van de in totaal twee gestaakte duels als verslaggever vond ook plaats in deel 3. Het ging hier om het duel tussen SIOS-Stedum en daar was voor aangesteld een zeer flamboyant overkomende arbiter. De arbiter was namelijk rijkelijk bedeeld met gouden sieraden en gezien zijn verhalen mocht men in Sauwerd het nodige verwachten. Maar dat pakte echter anders uit. Want de onpartijdige uit Friesland zorgde er met zijn gedrag voor dat een sportief duel hem volledig uit de klauwen liep. Te gek voor woorden was dat en waar vriend en vijand hun verbazing over uitspraken. Ik ben de arbiter daarna nooit meer tegengekomen maar zijn naam dook een paar weken geleden opeens weer op. Ik hoorde het verhaal van een arbiter die trots vertelde over zijn belevenissen als arbiter maar na afloop van een nacompetitieduel allesbehalve alsnaar huis ging…