Een toelatingsexamen voor UEFA C of toch een aflevering van Bananasplit….

In de achter ons liggende weken deden er enkele honderden kandidaten in Utrecht mee aan de toelatingstest voor het trainersdiploma UEFA C. Een toelatingstest die nog geen half uur duurde zodat sommige het idee hadden dat ze in een aflevering van Bananasplit terecht waren gekomen.De bond die bezig is om de hele voetbalwereld op zijn kop te zetten, en in de volksmond ook wel KNVB wordt genoemd, had ook richting de toelatingseis voor de cursus UEFA C wat nieuws bedacht. In plaats van wat in vroegere jaren gebruikelijk was, het doen van een test wat betreft de eigen vaardigheid en een persoonlijk gesprek, hadden de knappe koppen in Zeist besloten dat het anders moest. Ergens in Utrecht had de KNVB een ‘feestzaal’, zonder enige vorm van catering afgehuurd, waar de kandidaten een test mochten doen om te laten zien of ze geschikt waren voor een opleiding die vroeger gewoon TC III heette. Vooraf hadden de kandidaten, die uit drie datums mochten kiezen, een op een zaterdag en twee op een doordeweekse avond wat wel handig is wanneer je in Zuid-Limburg of in Noord-Groningen woont, al gehoord wat hun te wachten stond. Men kreeg namelijk een filmpje te zien van het duel Oranje O-17-Noorwegen O-17. Aan de hand van die bewegende beelden werden er vervolgens vragen gesteld. Gedreven als de kandidaten waren om tot de opleiding UEFA C te worden toegelaten werden diverse bolides naar Utrecht gestuurd of treinkaartjes gekocht voor Utrecht Centraal. Benzinekosten en treinkaartjes waren uiteraard voor eigen rekening van de kandidaten die na iets minder dan een half uur weer buiten stonden. Dat stonden ze omdat het beantwoorden van de in totaal tien vragen, waarbij op 8 meerdere antwoorden mogelijk waren en twee om een open antwoord vroegen, bijna evenveel tijd in beslag nam dan een heerlijke nieuwe haring naar binnen laten glijden.Wanneer je het bovenstaande van diverse kanten hoort dan vraag je je toch in alle redelijkheid af wanneer alles en iedereen binnen de voetbalwereld eens in opstand komt om ‘Zeist’ eens schoon te vegen. De meest idiote plannen worden er bedacht en waar deze toelatingstest voor de trainerscursus UEFA C er een van is. Uit een zeer betrouwbare bron weet ik dat er kandidaten zijn afgewezen die binnen hun club zeer gewaardeerd worden als jeugdtrainer. Prima trainers die graag de stap willen maken richting het diploma UEFA C. Een stap die ze in samenspraak met hun club, en wat veel vaker gebeurt, mogen proberen te maken. Maar deze kandidaten zijn dus afgewezen omdat men bij de bond aan de hand van een lullig testje kon zien dat deze kandidaten niet ‘opleidbaar’ waren . Als het niet over nu zeer teleurgestelde jonge aankomende trainers zou gaan zou je je pijpen uit je broek lachen. Maar dat doe je niet omdat je weet dat ook nu weer blijkt dat er in Zeist mensen zitten die vanachter een bureau de droom van velen naar de eeuwige jachtvelden hebben geholpen. Die begrijpen niet dat iemand niet voor Jacobus Hoefijzer naar Utrecht komt om vervolgens niet serieus genomen te worden. Want dat is het verhaal, het merendeel van de kandidaten had niet idee dat hij of zij serieus werd genomen . Dat is een slechte zaak en wat nog meer gevoed wordt door het feit dat niemand de kandidaten kon zeggen wat het aantal punten was dat men moest halen om tot de cursus toegelaten te worden. Een situatie die mij doet denken aan het woord willekeur. Want zie de toewijzing van de wedstrijden in de diverse nacompetities aan bepaalde arbiters en je weet dat velen binnen de KNVB een tattoo dragen met de teksten ‘vriendjespolitiek en willekeur zijn mijn vrienden’.Want een ding was duidelijk na een rondje bellen van een paar bronnen, de bond van de wilde plannen is ook in dit geval niet eerlijk geweest of is het nog steeds niet. Want natuurlijk kan het zijn dat er in bijvoorbeeld Groningen of Brabant, minder ruimte is voor een cursus UEFA C dan in het westen. Maar zeg dat dan gewoon i.p.v. kandidaten, die kenners hebben laten zien dat de potentie absoluut aanwezig is, figuurlijk de nek om te draaien zodat je als bond de clubs weer niet helpt om prima trainers aan boord te krijgen. Want leuk een toelatingseis aan de hand van een filmpje maar waar voor mij nog altijd praatje, plaatje, daadje geldt is dat, als ik het ‘opperhoofd’ van de amateursectie hoor , bij de voetbalbond anders. Daar gaat het om zoveel mogelijk gebakken lucht produceren en honderden kandidaten voor de cursus UEFA C laten geloven dat ze meegewerkt hebben aan een aflevering van Bananasplit…….