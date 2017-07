Waar is het Regioteam Noord Groningen gebleven …..

Nu het voetbalseizoen is afgesloten is het natuurlijk ook wat rustiger op een website die het amateurvoetbal in onze regio, en een beetje daarbuiten, de nodige aandacht geeft. Dat zorgt dat er wat andere zaken prioriteit krijgen zoals het ‘fatsoeneren’ van mijn archief. Een archief van datgene wat ik vanaf april 2008 tot nu bij elkaar heb mogen schrijven voor de Ommelander Courant en Oostermoer. Krantenknipsels die nu in gelijke ordners zitten kregen allemaal een plaats op een kast die voornamelijk gevuld is met voetbalboeken. Het ‘fatsoeneren’ zorgde ook nog eens voor veel leesplezier, anekdotes en herinneringen. Herinneringen aan bijvoorbeeld personen die niet meer onder ons zijn.Op 2 april 2014 kwam er op tragische wijze een einde aan het leven van Harry Torrenga. De man achter het Regioteam Noord Groningen waar ik in 2010 een interview mee mocht doen voor de Ommelander Courant. Harry was echt de grote animator achter het regioteam Noord Groningen, die een team was dat bestond uit spelers uit onze regio. Een team dat werd samengesteld door de man uit toen Wieringerschouw. Ik zou liegen wanneer ik zou zeggen dat ik het altijd eens was met Harry zijn ‘selectiebeleid’ wat ik op Puurvoetbalonline ook een paar keer ventileerde. Over dat verschil van mening kwam ik op een gegeven moment in gesprek met de eveneens oud-Eenrumer. Iemand die niet iemand was die graag dingen uit handen gaf. Iets wat ik prima begrijp omdat wanneer ik Puurvoetbalonline samen met iemand zou gaan het mijn ‘kindje’ niet meer zou zijn. Maar Harry begreep, dat als hij wat wilde met zijn ondertussen een stichting geworden Regioteam Noord Groningen, er wel wat moest gebeuren. Daar spraken we over tijdens een wedstrijd van toen nog Hunsingo waar ik als verslaggever, en Harry als aandachtig toeschouwer, bij aanwezig waren. Dat werd een open en eerlijk gesprek waarin we beide onze mening gaven en we tot de conclusie kwamen dat er niet alleen het nodige talent in Noord-Groningen liep maar dat daar ook te weinig mee werd gedaan. We spraken toen over een O-21 of een O-23-team die er voor moest zorgen dat jeugdige talenten uit onze regio sportieve prikkels zouden ontvangen. Prikkels in de vorm van wedstrijden tegen sterke tegenstanders zoals misschien wel een A1 van een BVO. Helaas kwam er geen vervolggesprek omdat Harry op 2 april 2014 om het leven kwam. Direct na zijn overlijden, bijna op dezelfde dag nog, klonken er geluiden dat het werk van Harry voortgezet moest worden. Het Regioteam Noord Groningen moest blijven bestaan. Daar dacht ik vanmorgen aan toen ik het interview uit 2010 teruglas. En opeens dacht ik terug aan de woorden, we moeten het werk van Harry voortzetten. Maar hoe anders is helaas geworden. Want niets is er meer over van het regioteam Noord Groningen en dat is een gemiste kans voor de talentvolle voetballers die er ook in onze regio zijn. Al een groot aantal jaren wordt er in de gemeente Eemsmond door een team bestaande uit de zeven verenigingen uit die gemeente tegen FC Groningen gespeeld. Wedstrijden die uiteraard door de eredivisionist gewonnen worden. De wedstrijden van het regioteam waren ook vaak tegen redelijk aantrekkelijke tegenstanders en dat wilden degene die bij het regioteam Noord Groningen gaan voortzetten. Tegenwoordig wordt er steeds sneller geroepen dat het allemaal niets is op het hogeland en dat spelers er sneller voor kiezen om hun eigen, kleinere, club te verlaten voor een grotere die hogerop voetbalt. Dat heeft natuurlijk een reden waar Harry met het regioteam op inspeelde. Dat passie van Harry Torrenga niet is opgepakt had ik echter wel verwacht. Want zo gaat het vaak na een trieste gebeurtenis. Er wordt dan vaak van alles geroepen maar vervolgens gebeurt er evenveel als in een strandtent op een onbewoond eiland. Want natuurlijk had een O-21 team uit de gemeente De Marne prima tegen een O-21 team uit bijvoorbeeld de gemeente Eemsmond of een A 1van een BVO kunnen spelen. Maar dan hadden de geluiden die er toen direct na het tragisch ongeval klonken geen loze, maar oprechte kreten moeten zijn.