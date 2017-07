Komt Jan Dirk van der Zee kinderen dit zelf even uitleggen ?

Vanmorgen rond de klok van 06.30 uur las ik in alle rust een column van Jan Dirk van der Zee, http://www.knvb.nl/info/27939/column-jan-dirk-vd-zee-elke-zaterdag-een-voetbalfeestje . Een column van ‘onze’ directeur amateurvoetbal bij de KNVB.Bij het lezen van de column van JDVDZ moest ik opeens denken aan een artikel wat ik in april 2016 schreef over een voetballertje van toen 8 en zijn broertje van toen nog 5. Twee mannekes bezeten van het voetbal die op het punt stonden om met hun team kampioen te worden. Kampioen omdat ze de beste in hun poule waren. Bij toeval was ik erbij toen het team van de beide mannekes in Delfzijl kampioen werd en de blijdschap groot was. Een blijdschap van bijna dezelfde vormen als die van de spelers van Feyenoord na het behalen van de landstitel. Natuurlijk stonden er geen duizenden supporters bij terugkomst in hun dorp te wachten maar de pappa’s, mamma’s, opa’s, oma’s en andere familieleden waren er wel. Want zo vaak gebeurt het niet dat je als voetballer of voetbalster kampioen wordt. Maar voor de jongste van de twee is het vieren van een titel voorlopig even voorbij want onze directeur en zijn meelopers hebben bedacht dat kinderen onder de negen jaar geen kampioen meer kunnen worden. Je kunt winnen, verliezen en gelijkspelen maar er is geen kampioenschap meer te verdienen. Wat door velen als een leuk feestje wordt ervaren geldt dus niet voor kinderen onder de negen jaar. In de column van JDVDZ las ik dat kinderen daar in de war van raken. Vreemd is dat toch dat zoiets bij andere sporten anders is. Dan denk ik even aan turnen, wielrennen, een vechtsportgala, zwemmen enz, enz waar kinderen gewoon aan deelnemen om te winnen. Of denkt JDVDZ dat er bij een turnwedstrijd tien meisjes een gouden medaille om hun nek krijgen.Maar bij het voetballen, moet dat anders. Daar komt men aan met ‘gepamper’ en roept ondertussen dat de jeugd geen mentaliteit heeft. Iets wat ik niet vreemd vind. Want ook ik ben opgegroeid met het ‘fenomeen’ dat je altijd moest proberen om de beste te zijn. Zo werkte dat vroeger en zo werkt dat nog steeds. Sinds kort voetbal ik weer op 60+ niveau en ook daar is dan het partijspel die je ingaat om te winnen waar je een prima klassement van zou kunnen maken wie aan het einde van een seizoen de meeste punten heeft gescoord. Want zo ging dat vroeger ook tijdens de ‘bar en boos’ –cup in Eenrum. Altijd werd er namelijk ergens om gespeeld zodat je wist wat winnen, maar ook verliezen, was. Maar voor de onder negenjarigen maakt het in de plannen niet meer uit, winnen of verliezen telt niet meer. Wanneer ze maar plezier hebben volgens onze Soutjesdijk-apolstel. Want oei wat zweeft Jan Dirk er weer op los want ik weet een ding zeker, ik ken een nu 6 jarige voetballer die snapt er helemaal niets van dat hij geen kampioen kan worden. Maar als JDVDZ een kerel is gaat hij dat kleine manneke zelf uitleggen waarbij ik hem wel aam zijn adresgegevens kan helpen