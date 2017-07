'Gasselte' had nog steeds van de KNVB moeten zijn

Het zal ergens in 2011 zijn geweest dat ik werd uitgenodigd om het KNVB-voetbalkamp in Gasselte te komen bezoeken. Alleen al de naam KNVB-voetbalkamp riep bij mij nostalgische gevoelens op. Want ook nu 50 jaar later weet ik mij nog veel te herinneren van de voetbalkampen die totaal niet commercieel waren en wat tegenwoordig in de meeste gevallen anders is.Naar aanleiding van mijn ‘column’ http://wqd.nl/Njoz kwam er, bijna natuurlijk moeten we bijna zeggen, weer een reactie uit de buurt van Grijpskerk. Een reactie van iemand die van bijna alles wat de KNVB doet blij wordt en ook het gebruik van die smerige rubberkorrels van harte toejuicht. De reactie van ‘Grijskerk’ was dat ik mij wel moest verdiepen in de feiten en niet maar wat moest roepen. Ik ben in 2011 voor de eerste keer met Gasselte in aanraking gekomen en ik weet het nog precies, dat was op een woensdag. Dat weet ik nog precies omdat ik een paar maanden eerder, samen met Martine, had besloten een dag minder te gaan werken. Dit omdat mijn hobby, het bezoeken van sportevementen en het schrijven daarover, de nodige vrije uren opslokte. Iets wat ik niet erg vond maar er wel voor zorgde dat een week eerder om was dan soms wenselijk was. Mijn eerste bezoek aan Gasselte zorgde vervolgens voor het volgende verhaal, http://www.puurvoetbalonline.nl/derde-helft/even-na-praten/2510-een-rondje-langs-de-velden-op-het-knvb-voetbalkamp-in-gasselte.html Een artikel waaruit bleek dat het een mooi kamp was en wat, precies eender als de overige KNVB-kampen in 2014, figuurlijk de nek werd omgedraaid. Dat zorgde dat er in 2014 in Gasselte, en wat op andere locaties niet anders zal zijn geweest met een traan afscheid werd genomen. Afscheid nemen van iets wat een succes is blijft voor velen nog steeds een raadsel. Dat was in 2011 echter nog niet in beeld zoals in het artikel te lezen valt. Iedereen genoot met volle teugen en waar ik toen een van was. Hoe anders is dat nu zes jaar later. Voetbalkampen zijn er nog steeds in overvloed waarbij de commerciële steeds meer de overhand hebben. Iets wat ik prima vind want we leven in een vrij land waar iedereen zelf de keuze heeft of men voor een commerciële of een niet commerciële kiest. Door mijn, overigens te bagatelliseren, betrokkenheid bij ‘Gasselte’ weet ik een beetje hoe het daar werkt. Er hoeft in Gasselte bijvoorbeeld niemand aan het kamp te verdienen. En mocht er geld overblijven dan gaat dat in de clubkas van GKC waarvan de vrijwilligers zich drie slagen in het rondte werken om het kamp tot een succes te maken.Natuurlijk zijn er meerdere kampen waar vrijwilligers actief zijn maar er zijn er ook waar de eurootjes ergens anders terecht komen. Iets wat niet erg is maar wat mijn voorkeur niet zou hebben. ‘In de meeste gevallen verdienen bedrijfjes of voetbalscholen daar hun geld mee. Ik vind dat je voetbalkampen daar niet voor moet gebruiken. De organiserende club mag best een centje overhouden maar geld mag nooit een drijfveer zijn.” was gisteren een opmerking op het commentaar uit Grijpskerk dat ik niet zo negatief moest schrijven over de KNVB. Commentaar van een leek die er in mijn ogen, en in die van mijn bron, niets van begrijpt. Want de KNVB had prima door kunnen gaan met zijn voetbalkampen wanneer ze de laatste jaren een diversiteit aan waanzin-acties achterwege had gelaten. Want natuurlijk draait Gasselte niet met verlies en zullen ook bij de andere voetbalkampen geen eurootjes bijgelegd hoeven te worden. Want ruim vijftig jaar geleden genoten jeugdige voetballers al met volle teugen van de KNVB-voetbalkampen en wat, een halve eeuw later nog steeds prima had gekund.