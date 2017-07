Voetbalkamp Gasselte als voorbeeld dat je niet moet luisteren naar de KNVB

Hartelijk dank voor de felicitaties die we mochten ontvangen voor onze verjaardag. Op 6 juli 2015 gingen we met de eerste dag van ons vernieuwde voetbalkamp van start, dus zijn we toen eigenlijk 2 jaar geworden. Als we de KNVB jaren meetellen dat het kamp in Gasselte werd georganiseerd zijn we overigens inmiddels 20 jaar. Nog wat meer weetjes over het kamp: De club met de meeste deelnemers heet v.v. Gieten. Dit geheel volgens de traditie. S.V. Bedum als tweede en v.v. Egmondia als derde blijven echter niet ver achter. Ook hebben we weer een trouwe afvaardiging uit Stadskanaal met leden van S.C. Stadskanaal, SJS en SPW. De verste deelnemer komt dit jaar echter uit Engeland. Welcome! De jongste deelnemer is 8 jaar en de oudste wordt tijdens het kamp 16. Volstrekt logisch als je een kamp van 8 tot 15 jaar organiseert. Dit jaar zijn er voor het eerst meer vrouwelijke kaderleden (8) dan dat er deelneemsters (7) zijn. Aandachtspuntje, en dan bedoelen wij dat we hopen op meer deelneemsters in de toekomst. De deelnemers komen van ongeveer 40 verschillende clubs en er zijn er 5 jarig tijdens het kamp. En dat is een kostbaar record. Verder geven wij voor het eerst in de historie een leidster ouderschapsverlof (1 dag ), en heeft de gemiddelde leeftijd van de coördinatoren nog nooit zo hoog gelegen. Op naar nieuwe records tijdens het kamp!Het bovenstaande las ik op de facebookpagina van Voetbalkamp Gasselte waar ik de laatste jaren met regelmaat mijn gezicht heb laten zien. Een prachtig voetbalkamp waar de KNVB in 2014 de stekker uittrok omdat er bij de KNVB sterk bezuinigd moest worden. Een bezuinigingsronde die absoluut te verklaren was. Want de laatste jaren zijn wat eurootjes in de zakken van opgestapte of weggestuurde bondscoaches verdwenen. En wat te denken van het ‘speeltje’ van Michael van Praag. Die dacht dat hij binnen een walgelijk corrupte organisatie als de FIFA wel ‘even’ el presidente zou gaan worden. Mooi niet maar die waanzinactie kostte de leden van de KNVB wel vierhonderdduizend euro. Maar de stekker ging dus uit de KNVB-kampen en wat door velen als een waanzinnig slechte beslissing werd gezien. Dat zorgde dat er ook in Gasselte even de angst was dat het voetbalkamp ook daar in stilte zou verdwijnen.Maar enkele weken na het laatste kamp dat onder auspiciën van de grootste sportbond in Nederland werd georganiseerd kwamen er vanuit Gasselte en de kampcoördinatoren geluiden van, we gaan het zelf doen. We hebben maling aan een bond waar een stelletje bureaucraten iets waar bijna 60 jaar duizenden voetballertjes van hebben genoten figuurlijk de nek heeft omgedraaid. In 2015 was het nog even spannend of het allemaal ging lukken qua deelnemersaantallen. Maar al snel bleek dat ‘Gasselte’ de KNVB niet nodig had. Iets wat ook gold voor 2016 want toen zat het kamp ook razendsnel propvol. Dat is nu in 2017 niet anders en waaruit blijkt dat we weer een miskleun voor de voetbalbond kunnen registreren. De zoveelste miskleun mogen we zeggen waarbij ‘Gasselte ‘ als een mooi voorbeeld dient voor velen. Want als je maar goed naar de KNVB luistert dan weet je zeker dat vroeg of laat’ ten dode bent opgeschreven’.