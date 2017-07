Een beetje 'overhevelen' had best gekund

Waar al wekenlang naar werd uitgekeken kwam vandaag, woensdag 5 juli, naar buiten. De nieuwe indelingen voor de standaardteams in het amateurvoetbal kwamen naar buiten rollen.Woensdag 5 jullie was het ‘eindelijk’ zo ver. De nieuwe competitie indeling werd door de KNVB bekend gemaakt. Voor de verenigingen in de top van de piramide zorgt dat voor evenveel spanning als een bezoek aan een parenclub op een onbewoond eiland maar in de onderste regionen is dat anders. Voor de derde vierde en vijfdeklassers wil er namelijk nog wel eens een addertje onder het gras zitten. Dan rolt er opeens een indeling uit een koker waar je van denkt, op welk afscheidsfeest van weer een overbodige KNVB-bobo is dit bedacht. Zo zullen er verenigingen zijn die van de volgende indeling niet blij zullen worden:1.Blija2. Ezinge3. GSVV4. Holwerd5. De Lauwers6. De Monnik7. Noordpool UFC8. Rood Zwart Baflo9. Ternaard10. VVSV ‘0911. VVT12. Wardy13. ZEC14. ZeesterDit is de indeling van zaterdag 5C en ik kan mij, niet voorstellen dat een ploeg als Noordpool hier heel erg blij mee is. Even een beetje googelen leert dat de ploeg uit Uithuizen ruim duizend kilometer mag reizen om zijn wedstrijden te mogen spelen. In sommige gevallen zit men bijna 90 minuten in de auto wanneer men zich in de buurt van Dokkum of Leeuwarden mag melden. Voor Zeester is het echter een prima competitie want de Zoutkampers hebben bijna alles in de buurt. Maar dat is niet het geval bij de ploeg uit Uithuizen en ook ZEC. Want een beetje uit de ‘Stadjersklasse’ overhevelen naar de Friese klasse hadden ze denk ik bij RZB, Noordpool en ZEC vast niet erg gevonden .