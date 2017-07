Arbiter, Regenwater, Interview, Derby en Charisma

Arbiter, Regenwater, Interview, Derby en CharismaNu het voetbalseizoen is afgesloten is het natuurlijk ook rustig op een website die het amateurvoetbal in onze regio, en een beetje daarbuiten, de nodige aandacht geeft. Dat zorgt dat er wat andere zaken prioriteit kregen zoals het ‘fatsoeneren’ van mijn archief. Een archief van datgene wat ik vanaf april 2008 tot nu bij elkaar heb mogen schrijven voor de Ommelander Courant en Oostermoer. Krantenknipsels die nu in gelijke ordners zitten kregen allemaal in plaats op mijn kast vol met voornamelijk voetbalboeken. Het ‘fatsoeneren’ zorgde voor veel leesplezier en terugkerende anekdotes en herinneringen. Omdat de knipsels per half jaar in een ordner kwamen, alleen 2010 kon in een ordner, besloot ik om van iedere ordner een top 5 te maken van anekdotes, herinneringen of bijzonderheden uit die periode die mij om wat voor reden het meeste zijn bijgebleven.Voor mij begon het in april 2008 allemaal met het duel tussen toen nog UVV’70 en Boerakker. Een duel dat van belang was voor een plaats in de nacompetitie. In mijn debuutwedstrijd als verslaggever had de thuisploeg aan een gelijkspel voldoende om de nacompetitie te bereiken en moest Boerakker winnen om datzelfde te bewerkstelligen. Het werd direct een ‘vreemd’ duel in Ulrum. Want alles wat er kwam, er kwam geen scheidsrechter het sportpark opgereden. Dat zorgde voor veel belverkeer en uiteindelijk werd dhr Van Houten uit Houtigehage bereidt gevonden om, komende van een toernooi, het duel in Ulrum te arbitreren. Ik moet zeggen, daar was ik wel blij mee. Want je wilt het niet meemaken dat je eerste duel waar je als verslaggever aanwezig bent de mist ingaat omdat een arbiter niet komt opdagen.Nadat ik vervolgens naar een volgend voetbalduel, De Lauwers-UVV’70, een korfbalwedstrijd van toen nog DWA en een hardloopwedstrijd in Stedum was geweest zag ik mij in juni opeens terug op de grasbaanraces van Westeremden. Ik, die was opgegroeid met de grasbaanraces in Eenrum, keek mijn ogen uit. Waar er in Eenrum een baan van ruim 600 meter ligt was dat in Westeremden, waar ik tot aan dat moment nog nooit was geweest, even iets anders. In Westeremden lag een baan die duidelijk kleiner was maar ook nog eens laag lag. Op die zaterdag in juni was dat niet tof want het had al de hele dag pijpenstelen geregend. Dat zorgde dat het maar de vraag was of de races door konden gaan. Want de ‘kuip’ in Westeremden stond nog net niet vol water maar veel scheelde het niet. Maar dan kun je zien hoe belangrijk vrijwilligers zijn want toen het eenmaal droog werd kon er een uur later gereden worden in Westeremden.Na een aantal sportevenementen kwam er vervolgens de vraag of ik een interview met iemand wilde doen. In mijn enthousiasme was mij antwoord direct positief tot ik hoorde wie ik mocht interviewen. En mijn ‘schrik’ betrof niet de persoon maar meer de sport die hij beoefende. Want Frans van den Heuvel was namelijk dressuurruiter. Ik besloot daarom open kaart te spelen met Frans door te vertellen dat ik een leek was waar het ging over mijn kennis van de dressuur maar dat ik graag alles wilde weten. Dat zorgde vervolgens voor een fijne middag onder de rook van de stad Groningen waar ik, samen met Martine, een privevoorstelling kreeg van Frans en zijn Santorini.Het was in september 2008 dat ik mijn eerste Eenrum-Kloosterburen ‘kreeg’. Want nog steeds werkt dat zo bij mij. Ik laat mij op de maandag nog altijd graag verrassen waar ik de zaterdag en zondag langs de lijn mag staan. Maar mijn eerste derby was er een die op een dinsdagavond werd gespeeld. Een wat minder strakke actie van de KNVB dat zijn eigen bekertoernooi nooit echt serieus heeft genomen. Want niemand werd echt blij van doordeweekse wedstrijden die voor logistieke problemen zorgden omdat er al vroeg begonnen moest worden omdat het in september al redelijk snel donker is. Dat is in het nieuwe seizoen anders. Nu beginnen we in het weekend van 2 en 3 september met het bekergebeuren om vervolgens op 23 en 24 september met de competitie te beginnen. Maar in 2008 was dat nog niet aan de orde. Toen werd een prachtige derby op een ‘lullige’ dinsdagavond gespeeld.Wanneer er bij het voetballen duels afgelast werden dan trad bij de redactie plan ‘Z’ in werking. Dan schakelde de redactie door naar de zaalsporten waar het volleyballen uiteraard een onderdeel van was. Zo mocht ik eind december 2008 naar Bedum voor mijn eerste wedstrijd als verslaggever bij een volleybalwedstrijd. Het ging om een duel van de heren van DIO Bedum tegen Martinus. De Bedumers hadden als coach Nico Huisman. Een coach die ik uiteraard niet kende. Maar al snel had ik in de gaten dat Huisman een coach met charisma was. De Assenaar was in alles met het duel bezig. Met het oppeppen van zijn team, de arbiters op een nette manier bespelen en ook met het publiek in Bedum bij het duel betrekken. Na die eerste keer ben ik vaker in Bedum geweest, en ook in de periode dat Nico Huisman er geen trainer coach was. Maar nooit zag ik een coach die zo enorm gedreven was als de coach die met DIO Bedum in zijn tweede periode in Bedum doorstoomde naar de Topdivisie.