Ik neem voor de eerste keer in mijn leven een ‘seizoenkaart’

Ik heb nog nooit van mijn leven een seizoenkaart gehad. Maar een keer moet de eerste keer zijn dus voor het seizoen 2017-2018.Zondagavond zag ik een bericht voorbij komen waar ik een dubbel gevoel bij had. Ik zag het bericht voorbij komen dat SV Bedum O- 13- 1 het Hendrik Nijboer Toernooi in Haren had gewonnen. Dat is een kwalitatief sterk toernooi wat door de Bedumers vorig jaar werd gewonnen en die ze dit jaar dus weer winnend afsloten. Ik had niet meegekregen, of niet goed opgelet, dat het Hendrik Nijboer Toernooi enkele dagen geleden werd gespeeld want anders was ik absoluut even naar Haren gereden. Ik ben namelijk een fan van op dit moment SV Bedum O- 13- 1 die ik in het seizoen 2016-2017 weer een paar keer zag spelen. Dat waren nooit wedstrijden die saai waren en waar het duel tegen de buren uit Winsum er echt bovenuit sprong. Daar zat alles in wat een voetbalwedstrijd leuk maakt. Strijd, mooie acties, emotie en passie bij twee teams die volle bak voor de winst gingen. Maar ook het duel tegen vv Heerenveen was een kraker. Een kraker die liet zien dat jongens van 11 en 12 jaar prima op een groot veld kunnen voetballen en het plezier er af spat. Het ‘oude’ SV Bedum O- 13- 1 eindigde op een tweede plaats in de competitie en kreeg daardoor de gelegenheid om te promoveren naar de tweede divisie. Uiteraard moest daar binnen de SV Bedum wel even overleg over gevoerd worden. Alle voor en nadelen werden tegen elkaar afgewogen want het ‘nieuwe’ SV Bedum O- 13- 1 moest het in de tweede divisie gaan doen. Maar gezien de kwaliteit die ook deze nieuwe lichting heeft werd er voor gekozen om naar de tweede divisie te gaan. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel een beetje had verwacht en waarom dat was werd op het Hendrik Nijboer Toernooi al zichtbaar. Want daar werd al zichtbaar dat ook de nieuwe lichting een, samen met de spelers die qua leeftijd nog ‘O- 13’ zijn, prima geheel vormen. Dat zorgt dat ik op de zaterdagen met regelmaat in Bedum te vinden zal zijn want wie wil nu niet jeugdvoetbal op tweede divisie niveau zien. En daarom neem ik voor het komend seizoen een seizoenkaart voor de thuiswedstrijden van….. … SV Bedum O- 13- 1