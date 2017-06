Top 5 van smoezen om je kind in een hoger team te praten

Zoals ieder jaar weer moeten de jeugdteams weer ingedeeld worden. Een gebeuren wat vaak voor een bak vol ellende zorgt. Want bijna overal staan er steeds vaker ouders klaar om te proberen het technisch kader/jeugdcommissie er van te overtuigen dat hun zoon/dochter toch echt in een hoger team behoort te spelen. Wanneer je, zoals ik via mijn activiteiten voor de kranten en Puurvoetbalonline, ondertussen een redelijk netwerk hebt opgebouwd dan hoor je voldoende. Dan hoor je in een periode als deze ook de mooiste smoezen om zoon of dochter in een hoger team te krijgen. Vandaar dat ik het een keer leuk vond om een top 5 van topsmoezen samen te stellen + de antwoorden die door het desbetreffende technisch kader werden gegeven.1 De vriendjes van mijn kind spelen in het eerste team. Plezier is toch ook belangrijk en daarom willen ze graag bij elkaar blijven.Het mag duidelijk zijn dat de vraag die aan de voetballers van het eerste team werd gesteld een kansloze vraag was. Dat zorgde dat ‘Paultje’ gewoon in het tweede team bleef spelen en zijn vrienden dat voor het eerste team bleven doen.Mijn kind is veel beter dan Pietertje en Pietertje zit wel in het eerste team.Voorbeeld twee is ook een duidelijk verhaal en komen altijd uit de koker van ouders die niet in stilte trots kunnen zijn. Zelf vaak evenveel ervaring op voetbalgebied als een pinguïn van het bakken van een pizza maar toch zeker weten dat hun ‘Arjen Robben, Robin van Persie of Dirk Kuyt’ beter is dan ‘Pietertje’3. Hoe kan het nu dat Henkie in het eerste team zit en mijn kind in het tweede? Henkie dan nog niet goed schieten en is veel te klein en bovendien leidt hij veel te vaak balverlies.Ook altijd een mooi moment. Ouders die precies weten wat er aan een ander kind qua voetbalkwaliteiten mankeert. En dit alleen maar om hun eigen pupil, die natuurlijk alle kwaliteiten die ‘Henkie’ niet bezit wel in ruime mate heeft, richting een hoger team te duwen.4. Mijn kind loopt al een week te huilen omdat hij niet in het eerste team zit. Dit kunnen jullie hem toch niet aandoen??Bij dit voorbeeld zijn het eerder de ouders die lopen te huilen. Die zien namelijk hun droom in duigen vallen want ‘Japie’ heeft dus niet de kwaliteiten om hun een onbekommerde oude dag te bezorgen.5. Ik weet dat mijn kind niet altijd goed luisterde en vaak niet op kwam dagen zonder af te zeggen. Maar als hij in het eerste team komt is hij veel gemotiveerder en zal dat veranderen!.Nummer 5 is ook een topper want natuurlijk maakt het geen verschil. Zijn of haar gedrag zal na een paar weken precies eender zijn zodat de voetballer/ster ook in het eerste team al snel een dissonant zal zijn. Dit zijn nog maar vijf voorbeelden maar er zijn er nog meer zoals pappie is geen sponsor meer als zoonlief niet hoger mag spelen. Te gek voor woorden maar helaas te vaak de waarheid.