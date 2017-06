‘Te hoog’ zal in Bedum een paar weken niet klinken.

Met tweede trainingssessie bij de ‘Bedum Old Stars’ was voorlopig ook direct de laatste. Niet omdat ik het voetbal niet meer leuk vind maar omdat ook de velden in Bedum even moeten uitrusten van hun inspanningen.Op de langste dag van het jaar was daar opeens de mededeling dat het de laatste training voor de zomerstop was. Even geen training meer tot de velden in Bedum weer open gaan. Een snelle blik op de agenda leerde dat er niet eerder weer getraind gaat worden dan op woensdag 16 augustus. Daarom zal het nog even duren voordat de kreet ‘te hoog’ weer over het sportpark in Bedum zal klinken. Een kreet die ik vanuit mijn actieve periode als voetballer, en precies eender als de andere voetballers die nu op de woensdagmorgen in Bedum actief zijn, natuurlijk niet ken. Want hoe je de bal vroeger ook speelde, nooit was een pass te hoog. Maar bij het Walking Football is dat anders. Ondanks dat men in Bedum de regels wat heeft aangepast is een regel wel gebleven en dat is dat de bal niet te hoog gespeeld mag worden. Een regel die uiteraard voor de nodige discussie zorgt wat ik nu twee woensdagmorgens heb mogen meemaken. Ik moet zeggen, ik vermaak mij daar prima mee met dat soort discussies want voor een ieder is heuphoogte verschillend uit te leggen. Het ‘te hoog’ was op de laatste training voor de zomerstop niet anders dan de keer daarvoor en ik weet nu al, die kreet ga ik de komende weken missen. Maar er was nog een opvallend aspect wat mij woensdagmorgen opviel. Een aspect wat had te maken met de plannen van de KNVB van 6:6 met keeper op een kwart veld. We speelden woensdagmorgen namelijk 8:8 op een eigenlijk te klein veld. Dat was enerzijds wel begrijpelijk omdat we natuurlijk niet meer de snelheid van Ursain Bolt hebben maar aan de andere kant was het jammer. Want nu was het een beetje ‘druk’ binnen de lijnen waardoor de passes wat minder goed daar kwamen dan wat de verstuurder in gedachten had. Daar dacht ik aan toen ik terugreed naar Ezinge. Ik dacht aan ons jeugdig talent wat straks mag gaan voetballen in de kleine ruimte en zijn nek figuurlijk breekt over medespelers en tegenstanders. Zo ervaar jezelf op latere leeftijd de veranderingen die de jeugd straks krijgt voorgeschoteld of … we moeten Jan Dirk van der Zee, directeur Amateurvoetbal zo ver krijgen dat hij in Bedum een keer mee komt spelen en hij met eigen ogen kan zien dat een te klein veld het voetbal niet ten goede komt.