Zondagvoetbal in Bedum is (nee, was) als een verbanning naar Spinalonga

Jaren gelden werkte ik bij een grote uitkeringsfabriek die na een fusieproces alle afdelingen overhevelde naar één groot nieuw kantoor. De afdeling waar ik toen werkte was als laatste aan de beurt. Alsof we vergeten waren, alsof wij er niet toe deden en er eigenlijk niet bij hoorden. We zaten maanden in een leeg kantoor, geen kantine, geen gezelligheid, het was een donker hol in de winter. Het inspireerde me tot het schrijven van een column.Door: Kick MulderAfgelopen seizoen maakte ik deel uit van de staf en selectie van het eerste voetbalelftal van SV Bedum zondag. Meermalen heb ik teruggedacht aan de eerdere column. De overeenkomst in de situaties, het gevoel dat hetzelfde was… Het inspireerde me tot het schrijven van een nieuwe column, in een oud jasje… Let wel, het zijn mijn gedachten, míjn feiten en ik wil hier niemand mee beschadigen, ofwel iedereen over één kam scheren.Spinalonga is een klein eilandje in de buurt van Kreta. Het is nu onbewoond, maar wordt vooral ’s zomers overspoeld met toeristen die een dagexcursie hebben geboekt. Van begin tot halverwege de vorige eeuw stond Spinalonga bekend als het lepra-eiland. Het kleine eilandje werd een lepra kolonie: mensen die aan lepra leden op het Griekse vasteland en op Kreta werden verbannen en voor dood achtergelaten op Spinalonga.Het bestuur nam de boodschap stilzwijgend aan. Een glimlach kon naar mijn idee nauwelijks onderdrukt worden. Problemen hoven niet altijd opgelost te worden, problemen lossen zichzelf soms ook op. Dit moet het bestuur gedacht hebben. Het was eind december 2016 toen we de boodschap overbrachten dat de eerste selectie op zondag het nieuwe seizoen bijna gehalveerd zou worden. Het antwoord was kort maar krachtig: de stekker gaat eruit.Deze klinische mededeling, dit gegeven viel ons rauw op het dak. In plaats van nieuwe kansen te zien, nieuwe wegen in te slaan en actief aan de slag te gaan om ervoor te zorgen dat het zondagvoetbal in Bedum een prominente rol zou blijven spelen, werd de handdoek wel verdacht snel gegooid. Het zondagvoetbal hangt er maar wat bij. Ondanks een vaste schare aan supporters en het feit dat we wel degelijk in een behoefte voorzien, waren de faciliteiten en de ondersteuning ook het afgelopen jaar ondermaats. Zonder de zaterdagtak tekort te willen doen (zij zijn groter en beter) kan het niet zo zijn dat zo’n grote vereniging geen twee prestatieteams op twee dagen kan faciliteren en positioneren. Dat men kiest voor één vlaggenschip (de zaterdag) is prima, maar geef de zondagspelers niet het gevoel dat ze verbannen zijn!Het verhaal (het is net een sprookje) kent gelukkig een goed einde: Zondag 1 won de nacompetitie en promoveert daardoor het komende seizoen naar de vierde klasse. In de vierde klasse staat er een nieuwe trainer voor de groep. De groep bestaat uit liefst 40 (deels nieuwe) spelers. Er is een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de zondagafdeling. De modderschuit gaat het vlaggenschip achterna!Met een beetje goede wil van iedereen binnen de vereniging heeft SV Bedum volgend jaar op beide dagen in het weekend bloeiende en groeiende teams en hoeft niemand zich meer op Spinalonga te wanen.