Bijzondere dag, Voetbalvriend, Eenrum-Stanfries: 0-0, 65 meter en de Omloop …Nu het voetbalseizoen is afgesloten is het natuurlijk ook rustig op een website die het amateurvoetbal in onze regio, en een beetje daarbuiten, de nodige aandacht geeft. Dat zorgt dat er wat andere zaken prioriteit kregen zoals het ‘fatsoeneren’ van mijn archief. Een archief van datgene wat ik vanaf april 2008 tot nu bij elkaar heb mogen schrijven voor de Ommelander Courant en Oostermoer. Krantenknipsels die nu nog in een diversiteit aan ordners zitten krijgen allemaal dezelfde ordner zodat ze keurig naast elkaar in of op een kast gestald kunnen worden. Maar het ‘fatsoeneren’ zorgde ook weer voor leesplezier en terugkerende anekdotes en herinneringen. Omdat de knipsels per half jaar in een ordner komen besloot ik om daar wat mee te doen. Ik kwam op het idee om van ieder half jaar een top 5 te maken van anekdotes, herinneringen of bijzonderheden rond de geschreven verslagen/ die mij om wat voor reden het meeste zijn bijgebleven.Bijzondere dagIn het deel januari t/m juni 2009 ging ik op een wel heel erg bijzondere dag op bezoek bij Wouter Haan uit Bedum wat toen een veelbelovende wielrenner was. Wouter was in die periode als 17-jarige wielrenner zowel op de weg als op de baan ‘hot’ en de redactie wilde graag een interview met het aanstormend talent uit Bedum. De afspraak voor het interview werd echter wat lastig omdat ik weekenddienst op het UMCG had en Wouter rond de jaarwisseling maar beperkt in Bedum was. Dat zorgde dat het interview, waarin de ondertussen gestopte Wouter Haan nog sprak van een Olympische droom, op 1 januari 2009 plaatsvond.VoetbalvriendHemmo Battjes beschouw ik als een van mijn voetbalvrienden. Wanneer ik de nog steeds als scout van de KNVB actieve inwoner van Holwierde tref is daar bij mij het gevoel dat we elkaar een dag eerder nog hebben gesproken. Ik mocht Hemmo in het begin van 2009 interviewen waar zijn vrouw Bouwina toen ook bij aanwezig was. Een warme vrouw die oprecht geïnteresseerd was in ons gesprek. Toen in 2009 stond er een bed in de kamer omdat mevrouw Battjes sukkelde met haar gezondheid. Iets waar in de jaren daarna niet echt een verbetering in kwam. Soms ging het beter maar ook soms niet. Wanneer ik Hemmo dan trof was zichtbaar dat dit de oud-trainer veel pijn deed. In februari 2016 was daar opeens het bericht dat mevrouw Battjes was overleden. Ik moet zeggen dat ik daar oprecht van schrok. Eind maart trof ik Hemmo bij Corenos en werd het een bijzonder gesprek omdat we na ons interview altijd contact hebben gehouden. Duidelijk was toen in 2016 te zien dat het beeld wat ik in 2009 van Hemmo en Bouwina Battjes had gekregen een juiste was. Een beeld van twee lieve mensen die samen nog graag van alles hadden willen ondernemen maar hun helaas niet werd gegund. En vandaar dat het interview met Hemmo in 2009 ook niet in mijn top 5 van 2009- deel 1 mocht ontbreken.Eenrum-Stanfries: 0-0 maar wel mooi.Vaak zijn wedstrijden die in 0-0 eindigen niet om aan te gluren. Er gebeurt maar weinig voor beide doelen, er spelen zich geen oogstrelende acties af en vaak ligt het tempo ook nog laag. Maar hoe anders was dat op zondag 5 april 2009 wanneer Stanfries in Eenrum op bezoek komt. De ploeg met Abel Darwinkel, de toekomstige SV Bedum-trainer voor de zondagtak, in de gelederen ging aan de leiding in 6C en Eenrum moest winnen om nog kans te maken op de titel. Het werd die middag een prachtig voetbalgevecht in de kelder van het amateurvoetbal. Nooit meer heb ik een duel dat in een brilstand eindigde gezien die meer te bieden had dan dit duel. Alles zat in een duel waarbij ook scheidsrechter Bloem uit Groningen een prima rol vervulde. De onpartijdige voelde namelijk prima aan wat beide teams voor streden en wist dat op een prima wijze in de juiste banen te leiden. Arbiter Bloem heb ik daarna nog een paar keer getroffen en alle keren was zijn inbreng ruim voldoende/Zeker 65 meterIn het seizoen 2008-2009 speelde De Heracliden in de vijfde klasse. De ploeg uit Uithuizermeeden had even een vrije val doorgemaakt die zijn weerga bijna niet kende. Een degradatie uit derde klasse werd namelijk gevolgd door eentje naar de vierde klasse. Dat zorgde dat er door trainer Heiko van den Berg voor aanvang van het seizoen drastisch verjongd werd. Een verjonging die goed uitpakte. Want al snel werd duidelijk dat ‘Hera’ mee ging doen om het kampioenschap. Op 25 april 2009 stond het duel De Heracliden-Ezinge op het programma en bij een gelijkspel zou de thuisploeg kampioen zijn. Het werd geen duel waar je later nog tien mooie momenten van weet maar toch staat dit duel voor altijd in mijn geheugen gegrift. Het hoogtepunt in die wedstrijd gebeurde namelijk in de 5e minuut. Op eigen helft kreeg centrale verdediger Theo Buikema de bal. Wat volgde was een schot vanaf zeker 65 meter waar Ezinge-goalie Dirk-Johan Ritzema het antwoord op schuldig moest blijven. Een ‘wereldgoal’ in een kampioenswedstrijd scoren is natuurlijk het mooiste wat je als voetballer kan overkomen. Soms wanneer ik Theo sprak kwam die goal nog vaak even naar voren. Want ik heb ondertussen in mijn negen jaar als verslaggever al mooie goals gezien waarbij die van Theo Buikema op zaterdag 25 april 2009 in het duel tussen De Heracliden en Ezinge absoluut in mijn top 3 staat.De Omloop van BedumDe derde dinsdag van juni staat traditiegetrouw in het teken van de Omloop van Bedum. Tot aan juni 2009 was ik nog nooit in Bedum geweest om de wielerkoers te volgen. Andere interesses en werkzaamheden waren daar debet aan dus om nu te zeggen dat ik een groot volger van het wielrennen was gaat te ver. De klassiekers en de Tour volgde ik wel maar daar hield het ook echt mee op. Maar onder het motto, wat je ogen zien en je oren horen, ging ik dus in juni 2009 naar Bedum voor een eerste verslag van de 26e editie van de Omloop van Bedum. Een omloop die dit jaar voor de 34e keer wordt georganiseerd en waarbij ik voor de negende keer als verslaggever aanwezig mag zijn.