Jan Dirk weet het even niet meer

Jan Dirk van der Zee weet het even niet meer. Althans dat lees je in zijn column waar het gaat over de vrijwilligers binnen een vereniging. Vrijwilligers die steeds lastiger te vinden zijn. Dat zorgt dat degene die er nog wel zijn steeds meer taken op hun bordje krijgen. Taken waar over enkele weken weer een paar aan toegevoegd worden. De nieuwe plannen van de ‘club van Jan Dirk ‘ zorgen er namelijk voor dat er meer spelleiders en teamleiders binnen de verenigingen moeten komen. Want in de onderbouw gaan ‘we’ kleiner spelen. Daar gaan we 6:6 ‘ballen’ zonder arbiter maar met spelleiders. Kleinere teams vragen meer begeleiding en dus meer vrijwilligers die steeds minder in aantal zijn.Daarom moet ik ook lachen om de bijeenkomsten die de bond organiseert richting het vrijwilligersbeleid binnen voetbalverenigingen. Prachtige ideeën komen er dan naar voren waar in de praktijk niks van terechtkomt. Want binnen bijna alle verenigingen geldt hetzelfde, wie het werk pakt die heeft het. Want bijna overal is het dragen van meerdere petten meer regel dan uitzondering. Maar ‘JD’ weet het dus even niet meer omdat hij het idee heeft dat het voetbal meer van het hoofd wordt dan van het hart. Een mooiere opmerking kan hij niet maken. Want als een van de directeuren van de KNVB moet hij toch weten dat ‘zijn’ bond al jaren geen hart meer voor de vooral kleinere voetbalclubs en zijn vrijwilligers heeft.