Het zondagvoetbal is niet dood maar je moet er SAMEN wel wat voor willen doen.

De laatste maanden lees ik steeds minder positief nieuws over het zondagvoetbal. Zondagvoetbal leeft niet meer en de jeugd wil niet op zondag voetballen? In Kloosterburen, en bij veel meer verenigingen, wordt met plezier op zondag de voetbalsport beoefend. Ook willen jeugdspelers graag mee op de zondag wanneer een van de teams wel wat aanvulling kan gebruiken. Andere geluiden zijn een beeldvorming die geschetst wordt door diverse verenigingen en voetbalbesturen. Laat iedereen in zijn waarde, het zaterdagvoetbal en zeker ook het zondagvoetbal. Bij veel verenigingen, die een zaterdag en zondagafdeling hebben, is de aandacht niet goed verdeeld. De zondagafdeling krijgt vaak te weinig aandacht en dat vind ik onjuist. Dat zijn ook leden van je vereniging en verdienen ook de volle aandacht van het bestuur. In Kloosterburen leeft het zondagvoetbal absoluut en daar zijn we met elkaar trots op. Vele inwoners van Kloosterburen, en daarbuiten, beleven er op zondag veel plezier aan en daar doen we het voor. En daarom is iedereen die op zondag willen voetballen bij ons in Kloosterburen van harte welkom. Ron Bolt, voorzitter vv KloosterburenMet als kop: Zondagvoetbal leeft in Kloosterburen, stuurde Ron Bolt mij gisteren bovenstaande mail. Een mail die vanuit het hart geschreven was. De voorzitter van Kloosterburen is namelijk niet iemand die snel in de pen klimt maar als het een keer gebeurd is het ook ‘raak’. De voorzitter van zondagclub Kloosterburen stoorde zich namelijk al een tijdje aan de beeldvorming rond het zondagvoetbal. Het is niks en het wordt ook niks is iets wat niet bij Ron Bolt past en waarom ik zijn ingezonden brief prima begreep. Ik ben het namelijk helemaal met Ron eens. Waarom negatief doen over het zondagvoetbal wat op een groot aantal sportcomplexen iedere zondag weer aan velen het nodige plezier geeft. Als verslaggever ben ik sinds september 2009 op bijna alle zondagen in een voetbalseizoen wel ergens op een sportcomplex geweest. Kloosterburen, Eenrum, Warffum, Bedum en Winsum waren de plaatsen waar ik veelvuldig te vinden waarbij er soms uitstapjes naar elders waren wanneer de redactie daar om vroeg. Nooit heb ik mij op de zondagen, op de zaterdagen ook niet trouwens, langs de lijn lopen vervelen. Ik geniet nog alle keren als ik op zondag naar het voetballen ga en zie hoe het zondagvoetbal in Eenrum en Kloosterburen nog leeft. We hoeven het maar even over de duels Kloosterburen-Eenrum en Eenrum-Kloosterburen hebben en we weten dat het zondagvoetbal in beide dorpen leeft. Natuurlijk komen de criticasters met het geneuzel dat het ‘maar’ vijfde klasse is maar met ruim meer dan honderd toeschouwers zouden veel hoger spelende zaterdagclubs blij zijn. Ik heb dat al eerder gezegd en blijf dat herhalen, sportpark Westerklooster staat als sportcomplex op nummer 1. Westerklooster ademt voetbal wanneer je het complex op komt lopen. Dat komt allemaal niet aanwaaien en waar de accommodatiecommissie veel energie en tijd insteekt, en wat ook in Eenrum gebeurt en uiteraard ook bij de diverse zaterdagverenigingen. Ron noemde nog een punt wat ik met hem eens ben. Als club met een zondag en zaterdagtak moet je beide steunen. In de stad Groningen zie je dat gerenommeerde zondagclubs een zaterdagtak hebben die er maar een beetje ‘verlaten’ bijhangt. Iets wat vreemd genoeg in onze regio precies andersom is. Want iedereen weet dat er in Bedum een stroming was die graag afscheid van het zondagvoetbal had genomen. Maar de kracht van de ‘blauwen’ was daar net even te sterk voor om dat te realiseren. Nu de zondagtak naar de vierde klasse is gepromoveerd is dat afscheid uiteraard geen thema meer zodat het zondagvoetbal in Bedum voorlopig blijft bestaan. Hoe anders was dat in Winsum waar al snel duidelijk werd dat er binnen de fusieclub VV Winsum weinig tot geen draagvlak meer was voor het zondagvoetbal. In de eerste weken, toen de resultaten nog goed waren, kwam er nog een beetje publiek. Maar toen daar de klad inkwam daalde de publieke belangstelling voor het zondagvoetbal en waarbij nog eens kwam dat de hele entourage rond het zondagvoetbal niet klopte. Een trainer die als ‘vlaggenier’ en vervangend bestuurslid moet fungeren, zal bijvoorbeeld in Eenrum en Kloosterburen nooit gebeuren. Want daar weet men dat als je iets in stand wilt houden er wel wat voor moet gebeuren. Daarom begreep ik Ron Bolt zijn ingezonden brief ook zo goed. In Kloosterburen timmeren ze al jaren aan de weg om hun zondagclub in stand te houden, en waar Eenrum de laatste jaren ook steeds beter mee bezig is, Warffum, de derde zelfstandige zondagclub op het Hogeland, had het dit seizoen even lastig omdat er waren die het wel zagen zitten dat men naar de zaterdag zou verhuizen. Maar al snel bleek dat idee vooralsnog richting de bekende ijskast te kunnen want de animo was bijna even groot als de animo om een friettent op een onbewoond eiland te beginnen. Dus zo wordt het een steeds duidelijk wordend verhaal. Het zondagvoetbal is niet dood maar je moet er SAMEN wel wat voor willen doen.