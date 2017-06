Achter iedere foto zit een verhaal.

Een foto zegt meer dan duizend woorden wordt er vaak gezegd. Maar achter iedere foto zit ook een verhaal. Een verhaal wat er op een bijzondere wijze ook achter deze foto zit.fotoHet was op donderdag 18 mei dat ik hoorde dat René Smits was overleden. Dat nieuws hoorde ik van Jack van Dijk die ik in Ten Boer, samen met Erik Hamminga, trof bij de beslissingswedstrijd Blauw Geel’ 15 –SV Bedum. René kwam van oorsprong uit Wehe den Hoorn en was daarmee een van de vele voetballers die vanuit dat dorp in Eenrum kwamen voetballen. Johannes Lindenbergh, Jan Luit, Eppie Torrenga, Johan en Frits van der Werff, René Leber, Anno Bloem, Jan, Jos en Theo Bolt en ook Jack van Dijk zijn nog maar een paar namen waarvan ik zeker weet dat ik er een aantal ben vergeten zoals ‘Zwarte’ Pieter van Dijk die eerder al als spits van Eenrum furore maakte. Maar René was daar dus een van. Met de linkerveugelverdediger heb ik wel veel getraind maar wat minder gespeeld. Want René had een trainingsethos dat ongekend was en was mede daardoor vaste basisspeler in het eerste elftal en wat ik nooit ben geweest. De Duitsers noemen types als René een speler met veel ‘Laufpensum’. Een term die zeker op de eerst inwoner van Wehe en later Eenrum van toepassing was want wat was hij conditioneel sterk, en soms spijkerhard. Dat was de linkerveugelverdediger namelijk zoals velen hem nog zullen herinneren, als voetballer nooit verzaken en hard in de duels. Dat je mensen uit het oog verliest is even normaal als dat je dagelijks een gang naar het toilet maakt. Maar dat betekent niet dat je niet even stil mag staan dat er op een te jonge leeftijd een oud-clubgenoot is overleden. Deze foto had ik al een paar weken eerder toegestuurd gekregen en eigenlijk had ik al aan artikel bij. Maar door het overlijden van René Smits werd het verhaal achter deze foto een totaal ander verhaal dan oorspronkelijk de bedoeling was.