Zelfs 'Tjop Tjop oude rups even doorzetten' kon geen hulp meer bieden

Met www.puurvoetbalonline.nl heb ik een website die veel aandacht besteed aan het amateurvoetbal boven de stad Groningen en een beetje minder aan de rest van de provincie. Dat is niet omdat ik daar geen interesse in heb maar meer omdat ik nu soms al (te) weinig tijd heb om alles te doen zoals ik het graag wil. Woekeren met tijd omdat er sinds 1 juli 2016 een bezigheid is bijgekomen namelijk het trainen voor de ½ marathon van Lauwersoog-Ulrum editie 2017. Een extra bezigheid waar ik via www.Puurvoetbalonline.nl met regelmaat wat meer over zal vertellen omdat ik echt alles ga ‘gebruiken’ om dat ene doel in 2017, het uitlopen van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum, te realiseren.Het bovenstaande is een paar keer het begin van een artikel geweest over mijn vorderingen richting mijn sportief doel in 20 17, het lopen van de halve marathon van Lauwersoog naar Ulrum. Ik zeg met nadruk, geweest want mijn sportief doel gaat hem niet meer worden. Begin april begon de eigenlijke ellende al een beetje toen ik voor de zoveelste keer last kreeg van een bijholteontsteking. Iets wat mij niet vreemd is maar wat nu helemaal niet paste. Met de nodige ontstekingsremmers probeer je het probleem te onderdrukken waar op een gegeven moment geen redden meer aan is. Een bezoekje huisarts zorgt voor een tijdelijke oplossing want eigenlijk zou een operatie wenselijk zijn. Dat zou dan voor de 5keer zijn zodat ik besloot om dat maar even niet te doen. Maar het trainen voor de 21 kilometers en een beetje bleef ondertussen doorgaan met duidelijk wisselende resultaten. Wisselende resultaten die mij deden beseffen dat het niet alleen een zware strijd ging worden wanneer ik van start zou gaan. Want de problemen om goed te kunnen ademen zorgde dat bij een hoge temperatuur het starten in ieder geval zinloos zou zijn. Dat besef kwam er vorige week woensdag. Het besef dat het lopen van een halve marathon er niet meer in zou zitten. Dat was natuurlijk balen en zelfs de kreet ‘Tjop Tjop ouwe rups even doorzetten’ kon mij niet meer helpen.Na Martine te hebben gebeld was ik er klaar mee en keek ik weer vooruit. Want iets wat niet wil lukken, hoeft geen belemmering te zijn om toch te blijven sporten. Want nergens staat geschreven dat je minimaal tien kilometer per dag moet rennen of dertig kilometer moet fietsen of dertig baantjes in een zwembad moet trekken. Nu zal ik die laatste twee activiteiten sowieso nooit doen want met beide disciplines heb ik even veel dan Peter Bosz vanaf vandaag met Ajax heeft. Maar met regelmaat een aantal kilometers maken zal wel gaan gebeuren. Want naast dat Rots niets met mannen met een stevige buik heeft wil ik ook zelf mijn veters normaal kunnen strikken.Maar het sportieve doel voor 2017, het lopen van een halve marathon is dus weg. Dat vraagt even een omschakeling want er moet wel een doel komen om voor te trainen. Want ‘dom’ rondjes lopen onderweg naar niets is voor mij als autorijden naar niets. Maar dat doel gaat er vast wel komen zodat de kreet ‘Tjop Tjop ouwe rups even doorzetten’ nog regelmatig mee zal lopen. Een kreet die er toch mooi voor gezorgd heeft dat ik sinds vorige week woensdag al vier keer een rondje heb gelopen op weg naar een doel die ik nu nog niet weet maar er ongetwijfeld gaat komen.