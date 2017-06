Keepers gevraagd ? Wat een triestigheid

Een paar weken geleden zag ik de eerste ‘advertenties’ weer voorbij komen. Advertenties van clubs waar het alarmfase één was omdat er weer een heus keepersprobleem dreigde te ontstaan.Keeper gevraagd, steeds vaker lees je dit soort onzinnige ‘advertenties’ waar eens te meer uit blijkt dat amateurclubs aan het opleiden van keepers te weinig, of helemaal geen, aandacht besteden. Dat is geen nieuws wanneer je met regelmaat ergens op een complex komt en hoort en ziet hoe het met het opleiden van doelwachters is gesteld. Gelukkig zijn er uitzonderingen maar die zijn er helaas te weinig. Een paar jaar geleden kon je al de voorspelling doen dat er over een paar jaar een steeds groter tekort aan keepers zou gaan komen. Natuurlijk zijn ze er nog de jongens en meisjes die voor het keepersvak kiezen. Een vak wat het de komende jaren zwaar voor de kiezen gaat krijgen wanneer de plannen van Hans van Breukelen en zijn volgelingen echt van de grond gaan komen. Op een kwart veld 6:6 spelen met keepertjes in het doel is er namelijk om vragen dat er niemand ‘op kiep’ wil. Want reken maar dat er altijd minimaal een speler is die een aardig schot heeft zodat de kleine doelman als schietschijf mag fungeren. Voor alle duidelijk, dit ‘fenomeen’ ooit een keer gezien en toen direct besloten dat het bekijken van partijtjes, die je als trainer op de trainingen als positiespel zonder keepers deed, het afreizen naar welk sportcomplex dan ook niet waard was. Twee liepen er te knallen en vier mochten er voor spek en de bekende bonen meedoen tegen een team dat in niets een antwoord had op de ‘kanonnen’ van team A. Maar in de nieuwe plannen gaat het allemaal om het scoren. Scoren geeft namelijk plezier. Vreemd is dat wel want Hans van Breukelen is juist iemand die moet weten dat voor een keeper een ‘Cleansheet’ pakken super is. Welke doelman wordt niet pislink wanneer de stand 5-0 is en een ‘pisbal’ voor een 5- 1 stand zorgt. Dat wil een beetje fanatieke doelman niet want die wil de nul houden. Maar in de plannen van de KNVB leeft dat anders want daar is het scoren van zoveel mogelijk doelpunten bijna het enige wat telt. Plannen die bij de jeugd voor steeds minder enthousiasme zal zorgen om als keeper aan de slag te gaan. Een paar weken geleden was ik nog op bezoek bij een keepersschool. Daar liepen er genoeg rond die gerichte trainingen kregen. En natuurlijk weet iedereen dat niet allen over tien jaar nog met keeperhandschoenen aan zullen lopen. Dat komt omdat clubs er vaak te weinig aan doen om talentvolle keepers aan zich te binden en wat blijkt uit het groot aantal ‘advertenties’ die je op diverse sites voorbij ziet komen. Advertenties die de komende jaren alleen maar meer gaan worden als de clubs en KNVB het keepersvak niet eens wat serieuzer gaan benaderen