Het aanstellen van scheidsrechters voor nakompetitieduels is inderdaad vaak pure willekeur.

Het artikel http://wqd.nl/CvOb wat ging over mijn mening dat ik het toewijzen van beslissingswedstrijden en nacompetitieduels aan scheidsrechter teveel op pure willekeur gebaseerd vond zorgde uiteraard voor reacties. Reacties waarbij er eentje uit de scheidsrechterswereld kwam die mij deed beseffen dat ik het dus toch niet zo verkeerd zag. Want het onderstaande kwam er deze week namelijk binnen als commentaar op bovenstaande link.Ik ga niet ontkennen dat ik een reactie als deze wel kan waarderen. Iemand die van binnen uit een organisatie zegt dat hij het met je eens is. Want natuurlijk is er soms sprake van pure willekeur zoals we zondag in Houtigehage zagen. Opeens kwam er namelijk een arbiter binnenstappen die niemand had verwacht. Een arbiter die rond 11.00 uur telefonisch de vraag kreeg of hij het duel Houtigehage-SV Bedum wilde arbitreren. Dit omdat de eerst aangewezene zich had afgemeld. Ik moet zeggen dat de Bedumers hier niet rouwig om waren en wat ik mij gezien de geschiedenis wel iets bij voor kon stellen. Tijdens het duel moest ik een paar keer aan mijn artikel denken en vroeg ik mij af waarom deze ‘reserve’ niet direct was aangesteld. Het antwoord laat zich raden en staat duidelijk in bovenstaande reactie. Het aanstellen van scheidsrechters voor nacompetitieduels is inderdaad vaak pure willekeur en niet gebaseerd op prestaties….