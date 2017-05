Vroeger waren we trots …maar dat is nu allemaal anders

De komende weken staat Nederland weer in het teken van ‘Oranje’. Dat betekent dat de rijen weer gesloten worden en de haat naar elkaar toe voor even weer voorbij is.Nu Ajax het Europa Leaguefinale van Manchester United heeft verloren en Feyenoord landskampioen is geworden kunnen we eindelijk weer normaal doen in een kikkerlandje. Een klein landje waar het trots op een Nederlands succes niet meer als normaal wordt gezien. Er zijn er die nog liever hebben dat een corrupte oliebaron uit een Tjoeka Tjoeka land met zijn club een Nederlandse ploeg elimineert dan dat met trots is op een Nederlands succes. Ook vandaag is dat beeld niet anders. Want daar hoef je de beelden maar van te zien. Beelden van landgenoten die bij het Hofplein dronken van geluk, en andere versnaperingen, werden omdat Ajax de EL-finale niet won.Hoe anders was dat vroeger toen alles niet beter maar wel anders was. Vroeger toen je voor Ajax of Feyenoord was en wat voor pittige discussies zorgde. Discussies met mijn vader die als Feyenoord-man mijn warme gevoelens voor Ajax niet begreep. Maar samen zagen we WEL Feyenoord van Celtic winnen en heb ik nog steeds de kopbal van ijzeren Rinus en de fantastische goal van Kindvall op mijn netvlies. Ik was oprecht blij voor Feyenoord maar ook voor mijn vader die ik dat succes van ‘zijn’ Feyenoord gunde. De jaren daarna was het andersom en hadden we Ajax dat een paar de beste van Europa was. Mooie jaren, en waar Nederland oprecht van genoot. Iets wat ook gebeurde toen PSV in ’88 Benfica klopte en ook de Europa Cup won. We waren als Nederlanders trots, of deden alsof. In 1995 was het Ajax dat de Champions League won en weer trokken we als Nederland een lange neus naar de rest van Europa. In 2002 was daar een laatste Europees succes toen Feyenoord de UEFA-cup won. Het wonder van Rotterdam werd uitgebreid bejubeld in Nederland en zo hoort het ook. Dat is 15 jaar later allemaal anders want het iets gunnen staan bijna 100 stokslagen in een Tjoeka Tjoeka land op. Voor de trouwe aanhang van Feyenoord vond ik het mooi ze eindelijk kampioen werden en dat ze konden feesten. Dat had ik ook de Ajax-aanhang gisteravond ook gegund. Maar je moet wel bijna gek zijn om dat te melden want op de sociale media is het sinds gisteravond een aaneenschakeling van ‘steunbetuigingen’ richting Amsterdam en andersom laten ook de ‘Mokumers’ zich niet onbetuigd. Het zal allemaal wel denk ik dan maar bedenk wel, Nederlandse successen zijn goed voor het Nederlands voetbal. Dus dan ook niet meer janken dat ‘jou’ cluppie vanaf volgend jaar in Europa niet meer serieus genomen wordt. En vroeger was niet alles beter maar dat in ieder geval wel en nog een ding …. Het woord haat hadden wij niet in onze betonplaat gegraveerd staan maar waren we gewoon trots.