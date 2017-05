‘Engelse’ weken voor SV Bedum-zondag maar waarom…

Voor de voetballers van de eerste selectie van de zondagtak van SV Bedum zijn het ‘Engelse weken. Een periode met een veelvoud aan duels wat op zondag 21 mei begon en waar op tweede pinksterdag een einde aan komt.Op zondag 14 mei werd bekend dat SV Bedum en Blauw Geel’15 in een beslissingswedstrijd moesten spelen om te bepalen wie er kampioen in zondag zou gaan worden. Een duel dat voor zondag 21 mei gespeeld diende te worden omdat op die dag de nacompetitie voor het zondagvoetbal van start zou gaan. De uitkomst was dat er op donderdag 18 mei in Ten Boer gespeeld zou worden en wat voor beide teams een slijtageslag zou gaan worden. Want een ruwe schatting leerde dat het merendeel van de spelers ruim 130 minuten in actie kwamen. Negentig minuten+ twaalf minuten extra tijd+ een verlenging van 2x 15 minuten maakt precies 132 minuten. Minuten die je pas gaat voelen wanneer je als verliezer van het veld stapt. De 132 minuten voelden de Bedumers op zondag 21 mei nog steeds toen ze het in de eerste wedstrijd van de eerste ronde in de nacompetitie moesten opnemen tegen SPW. Een prima SPW dat te maken kreeg met een Bedum dat zich duidelijk nog niet had kunnen herstellen van de ‘Schande van Ten Boer. Naast de kleine, grotere en te grote pijntjes was daar ook nog het mentale want nog steeds was daar woede en onbegrip die om voorrang vochten. Voorafgaand aan het duel tegen SPW was iedereen, waaronder ook de gasten uit Stadskanaal, het over een ding eens. Waarom beslissingsduels doordeweeks afraggen waardoor een verliezende partij nauwelijks tijd heeft om te herstellen. Waar ze in het betaald voetbal in de stress schieten over een tekort aan rust en vragen om een dag meer is dat in het amateurvoetbal geen thema. Daar is het niet zeuren maar voetballen. Een fit SV Bedum had zeker meer kans gehad tegen een prima SPW. Of ze hadden gewonnen zullen we nooit weten maar ze hadden absoluut kans gemaakt. Maar door de 0-4 nederlaag zijn de Bedumers nu zo goed als zeker tot een volgende ‘Engelse’ week veroordeeld want als de paarshemden op Hemelvaartsdag door SPW uitgeschakeld worden dan wacht voor een volgend tweeluik de verliezer van de tweestrijd tussen Houtigehage en Old Forward. Een tweestrijd die zondag voor de Bedumers met een duel in Friesland begint. Na dat duel kan de ploeg van Dick Visser even ‘relaxen’ want pas op pinkstermaandag wacht de return in Bedum waarin zeer waarschijnlijk de uiteindelijke beslissing gaat vallen of we de paarshemden volgend seizoen in de vierde of vijfde klasse gaan zien acteren. Maar zo ver is het nog lang niet. Want de Bedumers moeten waarschijnlijk eerst nog minimaal 270 minuten spelen waarbij het zo maar zou kunnen dat er na het tweede tweeluik ook verlengd moet worden waardoor we ook in de derde week van de nacompetitie voor wat de Bedumers betreft over ‘Engelse’ taferelen’ mogen spreken.