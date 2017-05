KNVB neemt nacompetitie in amateurvoetbal niet serieus

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, speciaals of waar je met verbazing/afgrijzen, maar soms ook met veel bewondering en respect, naar kijkt of luistert.De KNVB neemt de nacompetitie in het amateurvoetbal niet serieus is een conclusie die ik na gisteren, zaterdag 20 mei, wel durf te trekken. Want werd er vorig seizoen in alle klasses van het standaardvoetbal in de nacompetitie nog met neutrale trio’s gewerkt, in de duels tussen vierde en vijfdeklassers en vijfdeklassers onderling is dat dit seizoen weer anders. Dit jaar moeten de assistent-scheidsrechters op dat niveau door de verenigingen zelf geleverd worden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mij allang niet meer verbaas over de manoeuvres over de grootste sportbond van Nederland en wat eerst donderdag en nu dus ook op de zaterdag alleen maar versterkt werd. Dat je bij een bond niet wakker wordt dat er iets aan de hand moet zijn wanneer een scheidsrechter bij veel clubs niet meer welkom is verbaasd mij enorm. Dan verbaasd het mij dat je een jaar later bij een beslissingswedstrijd bijna struikelt over meer dan capabele arbiters die als toeschouwer aanwezig zijn terwijl er een ‘Piet Piraat’, die bij velen niet meer welkom is, met een vlag loopt te zwaaien en in alles laat blijken dat hij daar niet blij mee is. Maar dat was de donderdag en nu over naar de zaterdag die voor mij in het teken stond van Kootstertille-De Heracliden. Een duel in de nacompetitie zodat ik een overvolle bestuurskamer van deverwachte met een afvaardiging van ‘Hera’, een van de thuisploeg en een drietal arbiters. Want zo was het vorig seizoen namelijk wel. Bij alle wedstrijden in de nacompetitie waren arbitrale trio’s aangesteld. Een prima zaak want zo neem je alles en iedereen serieus. Daarom was daar ook mijn verbazing want dit seizoen is dat opeens weer anders. In de onderste regionen mogen de club-assistenten weer op komen draven van de KNVB die met de opmerking komt dat ze niet genoeg mensen hebben om dat te kunnen bemannen. Dat is natuurlijk dikke onzin want dat kon vorig seizoen ook dus waarom nu niet. Want als je dan consequent bent dan had er donderdagavond in Ten Boer ook geen neutraal trio hoeven te staan. Want ik weet zeker dat SV Bedum dan niet zo bestolen was. Want wat 2/3 deel van het trio daar afleverde was regelrecht prutswerk.Maar er was nog meer vreemd zaterdagmiddag. De arbiter, die overigens uitstekend floot, kwam uit het nabijgelegen Surhuisterveen. Iets wat vraagtekens opriep waar dhr De Kleine uiteraard niets aan kon doen. Maar als bond moet je dat niet willen. Een beetje arbiter wil echt wel een eindje rijden voor een leuk duel want anders zijn ze geen liefhebber. Al zullen er ook zijn die aan de 26 cent per kilometertje denken en daardoor het liefst zo ver mogelijk elders lopen te fluiten of vlaggen. Maar een bond kan en moet het dicht bij huis niet willen en dat hoeft ook niet. Want als een arbiter uit Ureterp wordt aangesteld voor een niets meer op het spel potje tussen Warffum en Groen Geel dan mag een nacompetitieduel toch ook wel een paar centen kosten. Ik was niet de enige die zich daarover verbaasde en precies eender was die richting de assistent-scheidsrechters. Nu was er zaterdagmiddag op het sportpark van Kootstertille evenveel commotie dan op het strand van een onbewoond eiland dus dat scheelde een stuk. Maar er zijn ook ‘supporters’ die anders in elkaar steken en dan heeft een club-assistent het verdomd moeilijk. En dat is wat een bond, waar ze geil worden van het woord RESPECT, niet moet willen maar wat ze wel doen door zich te verschuilen achter een waardeloze smoes, een tekort aan neutrale trio’s.