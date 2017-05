Mijn 'weekend'-moment:'Arbitraal trio en KNVB zorgen voor 'Schande van Ten Boer'

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, speciaals of waar je met verbazing/afgrijzen, maar soms ook met veel bewondering en respect, naar kijkt of luistert.Mijn eerste ‘weekendmoment’ was al op donderdagavond toen ik voor de Ommelander Courant naar het beslissingsduel tussen Blauw Geel’ 15 en SV Bedum-zondag mocht die in Ten Boer gingen strijden om het kampioenschap in 5D. Beslissingswedstrijden en duels in de nacompetitie worden de laatste jaren ook in de kelder van het amateurvoetbal voorzien van een neutraal arbitraal trio. Dit omdat men niet wil dat clubgebonden assistenten er in sportief opzicht er een puinhoop van maken. Vorig seizoen maakte ik het voor de eerste keer mee dat ook duels met ploegen uit de vijfde klasse van een neutraal trio waren voorzien. Waar velen dat als een hele verbetering zagen had ik vorig jaar na een paar keer dat ‘fenomeen’ aanschouwd te hebben toch een andere mening en waar ik toen het volgende over schreef http://www.puurvoetbalonline.nl/columns/10283-jalousie-en-gebrek-aan-moet-chemie-te-bepalend-in-nacompetitie.html Een mening waar ik na gisteravond nog precies eender over denk want ook in Ten Boer was er totaal geen chemie tussen een trio scheidsrechters waar er twee waren die met een vlaggetje mochten zwaaien. Een wedstrijd leiden als scheidsrechter of assistent moeten zijn zorgt vaak voor frustratie. Want om een voorbeeld te noemen, Bas Nijhuis heeft steeds geweigerd om als 5of 6langs de doellijn te huppelen omdat hij alleen maar arbiter wil zijn en geen 5of 6rad aan een wagen. Dat proefde ik vorig jaar ook bij de trio’s die ik meemaakte. Alle drie gingen ze voor het hoogste en was daar de teleurstelling wanneer het de rol van assistent werd.In een tweet schreef ik gisteravond dat niet het duo Tuinstra/Roos heeft gefaald maar ook de KNVB. Want leuk een neutraal trio sturen maar als de assistenten in een seizoen nooit als assistent ergens langs de lijn staan dan heb je ook als bond een probleem. Dus waarom aan het begin van het seizoen geen pool maken van arbiters die genegen zijn om als assistent te fungeren en geef ze een gerichte opleiding als assistent. Dat zorgt er namelijk voor dat er geen ‘vaaandelzwaaiers’ in actie komen die niet begrijpen waar ze mee bezig zijn. Als de ambitie er bij een zaterdagfluiter is dan oefent hij als assistent in het zondagvoetbal en andersom doet een zondag fluiter dat op zaterdag. Wanneer je namelijk ambitie hebt investeer je ook.Maar ook klonk in Ten Boer klonk het woord willekeur en vriendjespolitiek. Twee woorden waar ik van dacht, zo denk ik ook want ik had gisteravond even het idee ik een jaar terug in de tijd ging. Want noem in Eext de naam van de man die gisteravond de eerste assistent in Ten Boer en ze rennend gillend door de straten van een prachtig dorp heen. Want wat er gisteren in Ten Boer gebeurde, een vrachtauto vol extra speelminuten, gebeurde een jaar eerder bij Eext-Pesse. Een situatie waar klachten over werden ingediend, verslagen naar de bond werden opgestuurd en op de sociale media bleek dat de referee van die avond in Eext bij veel clubs persona non grata is.De KNVB deed daar dus niets mee want op een avond dat bijna het totale scheidsrechterskorps vrij was mocht iemand dus wederom zijn kunstje opvoeren zodat SV Bedum in de 102minuut een bijna zekere titel werd ontnomen. Voor alle duidelijk, Blauw Geel’ 15 treft totaal geen blaam en zijn over een heel seizoen gezien ook wel de terechte kampioen. Maar de manier waarop het donderdag allemaal ging mag met recht als de ‘Schande van Ten Boer’ gezien worden. Want neutrale trio’s leuk maar een tip voor de KNVB: leidt ze dan wel op om als trio bij een voetbalwedstrijd te fungeren en selecteer ze op kwaliteit in plaats van ……….