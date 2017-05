De doordeweekse ‘thuisspelers’ worden door de KNVB bevoordeeld.

De meningen waren verdeeld waar het ging over het programma voor de komende wedstrijden in de nacompetitie. Waar sommigen de ruim 500 kilometer op een doordeweekse dag voor een amateurclub niet als een probleem zagen dachten sommige daar toch anders over.De clubs die doordeweeks thuis mogen spelen zijn in het voordeel was een kreet die ik gisteren en vandaag een paar keer heb gehoord. Want je zult als amateur maar op een doordeweekse avond naar ‘Timboektoe’ moeten voor het spelen van een duel in de nacompetitie. Je zult maar direct na de middag moeten vertrekken omdat je, zoals GRC Groningen, even naar OSS moet voor het eerste duel tegen DESO. Een duel wat stond gepland voor 20.00 uur. Dat zorgde dat de bus om 16.00 uur uit Groningen zou vertrekken. Voor een reis over 265 kilometer vind ik dat aan de krappe kant maar je moet wat als je selectie eerder vrij moet nemen. Maar helaas werd het nog ‘mooier’ voor de Groningers want de aanvangstijd van 20.00had na uur was niet haalbaar. De thuisploeg had namelijk geen veld met een lichtinstallatie waar men op kon spelen. Dat zorgde echter niet voor paniek bij de KNVB want dan maak je er ‘gewoon’ 19.00 uur van. Dat zorgt dan wel dat de selectie en staf wederom met baas of school in conclaaf moet maar dat is natuurlijk geen probleem. Althans zo denkt men bij de bond waar het steeds meer zo schijnt te zijn dat men daar het spoor volledig bijster is. Een rondje sociale media of telefoon leert dat velen er helemaal niets van begrijpen dat er doordeweeks gespeeld moet worden. Allerlei argumenten werden aangevoerd zoals spelers die geen vrij kunnen, supporters die hun favorieten niet kunnen aanmoedigen en de omzet in de kantine. Dat waren de argumenten die ik hoorde en waar ik het wel mee eens ben. De bond denkt weer eens niet na was een opmerking en dat is ook zo. Al zullen er altijd zijn die de beslissingen van een in mijn ogen stuurloze voetbalbond wel begrijpen. Iets wat niet geldt voor o.a. GRC Groningen-voorzitter Henk Mekenkamp. ‘Laat duidelijk zijn dat de selectie en staf een fantastische prestatie heeft geleverd waardoor we nacompetitie mogen spelen. Maar dat moeten we echter wel doen met een gehavende selectie omdat er spelers zijn die geen vrij kunnen krijgen. En daar komt dan ook nog eens bij dat men het duel ook nog eens een uur durft te vervroegen omdat DESO geen lichtinstallatie bezit. Maar we gaan donderdag de strijd aan want zo staan we er namelijk wel in maar ik geef je gelijk wanneer je zegt dat de doordeweekse ‘thuisspelers’ door de bond worden bevoordeeld