Ajax haalt ‘Winnaars van Morgen’ onderuit

De successen van Ajax in Europa hebben er voor gezorgd dat alle mooie plannen van de KNVB om Winnaars van Morgen te kweken de prullenbak in kunnen. Dat zei Wim Kieft niet met zoveel woorden bij Jeroen Pauw aan tafel maar hij bedoelde dat welVanmorgen zat ik even naar de aflevering van Pauw te kijken waar Wim Kieft te gast was. Wim mocht een analyse loslaten op het bereiken van de finale van de UEFA-cup van Ajax. Wim was best lovend over de prestatie van Ajax en geeft ze ook zeker een kans in Stockholm. In het gesprek liet hij echter ook even doorschemeren dat het dus wel kan, met voetbal uit de Hollandse School resultaten behalen. Niks grote brede voetballers die het verschil maken maar gewoon frivole voetballers die het verschil maken. Ik vond dat mooi dat Kieft dat zei want datzelfde zag ik zaterdagmorgen ook. Twee jeugdteams die aardig aan elkaar gewaagd waren waar het een team duidelijk centimeters en kilo’s meer aan boord had. Maar de kleinere en lichtere spelers kleunden er gewoon in en daarnaast pakten ze hun tegenstanders aan met andere middelen. Iets wat al jaren een stelregel is binnen het voetbal, want wie niet sterk is moet slim zijn. Zo werkt dat in de top en zo werkt het overal. Maar nee onder het bewind van Jelle Goes en later ook Hans van Breukelen moest het opeens anders want al die jaren waren ‘we’ teveel blijven hangen in de Hollandse School. Een school waar dominee Van Breukelen zelf groot in is geworden. Peter Bosz werkt volgens de visie van Johan Cruijff. Dezelfde Cruijff die in 2011zei dat het voor een Nederlandse club mogelijk moest zijn om een finale te halen. Maar nee, het roer moest om want een EK en een WK missen dat was een probleem bij de bobo’s. Want ingesteld op een betaald snoepreisje is het vervelend wanneer dat opeens de mist ingaat. Allerlei plannen, richting vooral de grotere clubs, worden er vanuit Zeist het land ingeschoten. Mooie plannen waarbij de kleinere verenigingen voor het gemak maar even worden overgeslagen. Wanneer je ergens aanwezig bent en je luistert goed hoor je dat de plannen richting de kleinere clubs evenveel inhoud hebben als de grondwet op een onbewoond eiland. Dat stelt ook geen ruk voor. Ik hoor dat vaak. Dat bij de kleinere verenigingen met bijvoorbeeld rond de 200 leden er vanuit de KNVB helemaal geen plan is om ze als vereniging verder te helpen. Maar gelukkig hebben de kleinere clubs een onverwachtse helpende hand gekregen door de resultaten van Ajax in Europa. Prima resultaten die bewijzen dat het hier allemaal zo slecht nog niet is. Dat is ook niet vreemd want tussen 1970 en 2017 hebben we het toch aardig gedaan als klein landje. Natuurlijk werd er weleens een EK of WK gemist maar dat kan ieder land overkomen. En natuurlijk wisten de Nederlandse ploegen niet altijd ver in de Europese Toernooien te komen maar dat lukt bijvoorbeeld de Duitsers en Engelsen ook niet met een vracht aan deelnemende ploegen. Daarom waren de woorden van Wim Kieft mooi om te horen want reken maar dat er met het vertrek van Jelle Goes er weer wat nieuws bedacht wordt door allen die voor ‘Zeist’ werken en waar de kachel wel van moet branden. Want dat beeld krijg je wel wanneer je sommige Twitteraars die banden met de KNVB hebben bezig ziet. Het is allemaal mooi en prachtig maar het gaat altijd over grote clubs waar het 6:6 een uitkomst is omdat ze op die manier meer voetballers kunnen laten spelen. ‘Winnaars van Morgen’, het zal allemaal wel maar de resultaten van Ajax laten zien dat de paniek die er na het missen van het EK, en ook het aanstaande WK, is ontstaan komt omdat al die baantjeszieke bobo’s binnen de KNVB nu hun mooie uitstapjes moeten missen.