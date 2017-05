KNVB- bureaucraten moeten eens met hun ‘poten in de klei' gaan staan.

Het bovenstaande las ik vanmorgen in alle vroegte op www.knvb.nl . Het Mulier Instituut had onderzoek gaven een beeld wat iemand die geregeld met zijn ‘poten in de klei’ de KNVB ook wel had kunnen vertellen. Een Instituut wat er waarschijnlijk aardig aan heeft verdiend dit onderzoek wat oud nieuws is. Maar in de Verenigingsmonitor 2016 staat natuurlijk ook weer onzin in want de passageklopt niet. Dat moet zijn wanneer de KNVB niet heel snel stopt met zijn idiote plannen richting de kleinere clubs er door te rammen gaan die clubs vroeg of laat kapot. Enkele weken gelden sprak ik iemand en met zijn stelling was ik het helemaal eens.Ik was, en ben het roerend met hem eens want om een voorbeeld te nemen, het 6:is alleen maar omdat men bij de grotere verenigingen meer kinderen op een veld kwijt kan en op kwaliteit kan inschalen. Iets waar bij een kleinere vereniging absoluut geen sprake van is. Daar is 6:6 namelijk 2+ 4 tegen 1+5 of tegen 0+6. Dat is iets anders dan twee gelijkwaardige teams tegen elkaar laten spelen. Het onderzoek toonde aan dat vooral de kleinere clubs wel wat steun konden gebruiken. Dat klopt helemaal als je even kijkt wat dat 3x 1 doeltjes kosten die volgens een ‘kenner’ al veelvuldig worden gebruikt. Helaas zie ik ze niet op de complexen en wat ik met een kostenplaatje van 600 euro niet vreemd vind.Natuurlijk zijn de verenigingen dat want velen zijn in het dorp of wijk een mooi bindmiddel. Iets wat die bureaucraten, wanneer ze zich ook eens in de kelderklasse van het amateurvoetbal zouden vertonen met eigen ogen konden zien