Zondag 4B: Voor VV Winsum-zondag lag Sportpark Schilligeham dit seizoen op een ‘onbewoond eiland’

Nog twee reguliere speelrondes in het seizoen 2016-2017 en we beginnen aan de nacompetities waar vreugde, verdriet en berusting de hoofdmoot gaan vormen. De laatste twee speelrondes geeft voldoende aanleiding om aandacht te besteden aan de wedstrijden die van nog van belang zijn waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijn.Een klasse waar er voor een club uit het Ommelandergebied ook nog wat op het spel staat is zondag 4B. De klasse waar de zondagtak van VV Winsum nog steeds rechtstreekse degradatie kan ontlopen. Na vier duels zag het er fantastisch uit op sportpark Schilligeham. De zondagtak deed met tien punten uit vier duels leuk mee waardoor het tijdens de eerste wedstrijden van het seizoen gezellig druk was op het sportpark. Iets wat allemaal wat minder werd toen er wat nederlagen kwamen zodat de ploeg van Willem Kluin wat zakte op de ranglijst. Maar de nederlagen kregen de overhand omdat de zondagtak steeds vaker met een voor de vierdeklasse onwaardig team op pad moest of zijn thuisduels moest spelen. Dat zorgde dat er na de eerste vier duels nog maar een punt uit de volgende 22 duels werd behaald en waardoor de Winsumers nu zijn afgedaald naar de laatste plaats. Een laatste plaats die de spelers en Willem Kluin niet verdienen. Want die hebben onder werkelijk belachelijke omstandigheden moeten werken waarbij ik het knap vind dat de spelers en trainer niet hebben gezegd van, zoek het lekker uit. Om alleen al even het aantal assistent-scheidsrechters van buitenaf te noemen die de ploeg hebben geholpen om er voor te zorgen dat Willem Kluin als trainer niet met het vlaggetje hoefde te zwaaien. Triest maar waar, een trainer die in de vierde klasse met het vlaggetje moet zwaaien. VV Winsum staat nu op een laatste plaats maar kan nog steeds in de nacompetitie terecht komen. Want de Winsumers hebben het geluk dat ook Donkerbroek in deze competitie was geplaatst. Bij Donkerbroek denk ik nog steeds aan vorig jaar toen de Donkerbroekers ten koste van SV Bedum naar de vierde klasse promoveerden. Ik had niet het idee dat men daar toen blij was met deze promotie want na afloop hing er meer een sfeer van dat er een clubicoon was overleden. Dat was niet vreemd want een beetje kenner wist toen al dat Donkerbroek niets in de vierde klasse te zoeken had. Iets wat vorig voorjaar ook van toepassing was op VV Winsum. Na het seizoen 2015-2016 had de eerste selectie van de zondagafdeling namelijk nog precies genoeg spelers voor een potje 6;6. Dankzij het netwerk van Willem Kluin kwamen er nog een aantal spelers uit Groningen naar Winsum wat uiteindelijk niet dat bracht wat velen hadden gehoopt. De zwakte van Donkerbroek heeft er voor gezorgd dat de Winsumers nog steeds niet officieel zijn gedegradeerd. De Winsumers spelen zondag thuis tegen Zwaagwesteinde dat al zo goed als veilig is en Donkerbroek neemt het in een uitduel op tegen THOR dat koploper is in de tweede periode is. Mochten de Winsumers eindelijk een keer weer winnen dan hebben ze nog een kleine kans om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Dan moeten ze wel de laatste wedstijd winnen van Gorredijk dat dan al kampioen zal zijn wanneer ze zondag het duel tegen SVMH winnen. Het wel of niet degraderen hangt dus aan een zijden draadje maar gezien het groot aantal leden wat de VV Winsum heeft moet het mogelijk zijn om er samen in ieder geval WEL voor te zorgen dat de zondagtak van de VV Winsum zijn laatste thuiswedstrijd van het prestatievoetbal in Winsum winnend afsluit. Want dat is wat de spelers en trainer absoluut verdienen na een seizoen waarin ze vaak gedacht moeten hebben dat sportpark Schilligeham op een ‘onbewoond’ eiland lag