Rubbergranulaat kan zorgen voor voortplantingsproblemen, hormoonverstorende stoffen en auto-immuun ziektes zoals diabetes

Wanneer je het nieuws niet zou volgen dan zou je bijna denken dat er geen beweging meer is rond de problematiek wat betreft de korrels van rubbergranulaat. Maar dat is er wel degelijk las ik op de facebookpagina van het platform ‘Kom van dat gras af’. Want daar viel namelijk het onderstaande artikel te lezen waaruit blijkt dat er voldoende ouders en grootouders zijn die niet willen dat deze problematiek in de doofpot komt:Een duidelijk artikel want het is dus allemaal nog een beetje erger. Het stopt namelijk niet bij de kans op de gevreesde ziekte. Dat is een verontrustende gedachte, dat kinderen, en ook oudere sporters, gezondheidsproblemen kunnen krijgen door dat rubbergranulaat. Ik zeg met nadrukvoordat allerlei voorvechters van het hergebruik van autobanden weer in de bomen klimmen. Want die zijn er die het allemaal met een korreltje rubber nemen en de tegenstanders van rubbergranulaat graag willen overtuigen. Maar het is toch precies als bij diefstal, iemand is pas een dief wanneer zijn schuld bewezen is. Want dat is ook te zien wanneer je de soap rond onze ‘Facultatieve’ Henry Keizer een beetje volgt. Die is ook pas schuldig wanneer echt bewezen wordt dat hij het spul ‘geflest ’ heeft. Dus zolang rubbergranulaat niet als veilig wordt beoordeeld moet je niet op die troep willen spelen. Daarom snap ik de ouders en grootouders wel die zich bij Kom van dat gras hebben aangesloten. Want ik zou dat ook per direct doen wanneer mijn kleinzoon ook op troep moest voetballen wat ik niet vertrouw.