Spelleider: Volgens de KNVB kan 'Juffrouw Ooievaar ' de was doen

Wie spelbegeleider wil worden, hoeft niet per se zelf te voetballen. Ook ouders kunnen deze rol bijvoorbeeld prima invullen. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij de vereniging: bij de scheidsrechterscoördinator of verantwoordelijke vanuit het (jeugd)bestuur. De KNVB Academie is bezig leermiddelen te ontwikkelen om vanaf komend seizoen spelbegeleiders op te kunnen leiden. De nieuwe opleiding biedt de mogelijkheid om met één pakket spelbegeleiders én pupillenscheidsrechters op te leiden.Het bovenstaande kwam vanmiddag tegen in het artikel DE SPELBEGELEIDER IS NIEUW IN HET PUPILLENVOETBAL. Een artikel hoe het er vanaf volgend seizoen in het pupillenvoetbal uit gaat zien wanneer de scheidsrechter vervangen wordt door spelleiders. Op het moment van lezen ging ik in gedachten opeens terug naar een aantal jaar geleden. Ik was uitgenodigd bij een vereniging waar 15 jeugdige pupillenscheidsrechters hun diploma kregen uitgereikt. Alle 15 mochten ze vanaf dat moment wedstrijden fluiten van F en E- pupillen en in sommige gevallen D-junioren. De vereniging was blij en de aanwezige bestuursleden van de KNVB niet minder. Dat viel die avond namelijk te beluisteren. ‘We ‘ hadden er weer 15 aankomende arbiters bij en men hoopte dat er waren die later wilden doorstromen als KNVB-official zoals we een scheidsrechter mogen noemen.Maar sinds er een orkaan over voetballand wonderland raast met vreemdsoortige storingen, want zo mag je de idioterie in Zeist zo zachtjesaan wel noemen, gebeuren er dingen waar je rustig gezegd, verbaasd over bent.Wanneer ik bovenstaande lees dan ben ik niet alleen verbaasd maar ook boos. Want ook ik heb eind jaren tachtig een cursus JVT gedaan die onder auspiciën van de bond viel. En precies als velen weet ook ik toen te horen waar het in het jeugdvoetbal om draait. Volgens mij denken die gasten van de bond nu dat wij uit een ei zijn gekomen waarbij het verstand is achtergebleven.Als je vervolgens kijkt naar de definitie van de taak van spelleider dan zie je het volgende:Je kunt het niet bewijzen maar je moet bijna tot de conclusie komen dat de plannen om tot winnaars van morgen te komen onder het genot van een borrel tot stand zijn gekomen. Want alles wat een spelleider doet dat doet de pupillenscheidsrechter nu ook. En ook eind jaren tachtig ging het kennismaken met voetbal, plezier en veiligheid in het sporten. En werden de regels uitgelegd. Daarom kunnen ze daar achter hun bureautjes van alles bedenken maar is het nieuws dat ze niets hebben uitgevonden. Ze kijken naar de buren omdat het daar opeens allemaal zo goed gaat maar blijven niet bij huis. Systemen als het VTON moeten het voetbal redden want met het VTON kan zelf ‘juffrouw ooievaar’ een training geven. Enkele weken geleden nog sprak ik een jeugdige voetballer die sprak over zijn jeugdtrainer. ‘Gert-Jan kan alles voordoen en daarom is hij tot nu toe mijn beste trainer. Die opmerking dekt de hele lading, wat dat leerden wij op de JVT-cursus, PRAATJE, PLAATJE, DAADJE.Maar nu moet het allemaal anders en wordt alles wat goed was/is overboord gegooid op weg naar de verliezers van overmorgen want dat is wat het jeugdvoetbal tegemoet gaat wat men gaat meemaken als ze het stuurloos KNVB-schip blijven volgen.