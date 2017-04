De KNVB moet alle assistent-scheidsrechters belonen als arbitraal trio.

Gisteren was het Koningsdag. Een dag waarop er niet alleen volop gefeest werd om te vieren dat iemand, en zijn familie, volgens velen te rijkelijk beloond worden voor de inspanningen die ze daarvoor leveren. Het was echter ook de dag waarop het ging over het duel PJC-Borgercompagnie. Een duel dat een dag eerder eindigde in een 40-0 zege voor de thuisploeg.Wat had iedereen gisteren een medelijden met de arbiter die was aangesteld voor het duel PJC-Borgercompagnie. De arbiter moest namelijk veertig keer naar het midden wijzen omdat de thuisploeg evenveel keren scoorde. Daar dacht ik vanmorgen nog eens aan terug want gisteren had ik geen medelijden met de arbiter maar wat vanmorgen nog geen spat veranderd was. Ik had gisteren wel medelijden met zijn twee assistenten en ook dat was vanmorgen niet veranderd. In de kelder van de voetbalpiramide, vanaf de eerste klasse naar beneden, is het gebruikelijk dat een scheidsrechter wordt geassisteerd door assistenten die zijn gevraagd door de vereniging. Dat maakt voor ieder duel het arbitraal trio compleet en waar van gevraagd wordt dat ze naar eer en geweten handelen. Dat wordt van ze gevraagd als official van de KNVB wat ze op dat moment zijn. Dat betekent dat ze neutraal zijn op zaterdag of zondag maar vaak een complete encyclopedie aan scheldwoorden naar hun hoofd geslingerd krijgen wanneer ze weer eens een beslissing nemen waar de ‘kenners’ anders over denken. Trainers, spelers, wisselspelers, publiek, iedereen weet het beter waar het gaat over een beslissing die de assistent-scheidsrechter in een split-second moet nemen. Beslissingen die hij/zij, wanneer hij actief is in de eerste klasse of lager, neemt omdat hij ooit gevraagd is voor de functie van assistent-scheidsrechter. Een onbetaalde functie, want dat is wat er gebeurt wanneer je vanuit de club ben je benaderd voor het met een vlag langs de lijn rennen.Daar dacht ik vanmorgen aan toen ik mij bedacht dat de beide assistenten in Pekela voor Jan Lul langs de lijn liepen terwijl de arbiter toch nog met wat centjes naar huis ging. Een assistent die naar het midden bleef wijzen en een andere die wel ergens op de koffie had kunnen gaan hadden vast geen fijne avond. Daarom bedacht ik mij, dat is raar. Een scheidsrechter krijgt een vergoeding en zijn assistenten lopen voor pietje potlood langs de lijn. Die krijgen de meest vreemde ziektes naar hun hoofd geslingerd maar krijgen geen euro. De referee strijkt ieder duel € 21,40 en een pakketje reiskosten op maar zijn assistenten…... Een gegeven wat in soms de eerste klasse maar zeker in de hoofdklasse en hoger anders is. Daar krijgen alle drie de mannen/vrouwen wel een vergoeding zoals in onderstaand staatje te zien is:Groep Wedstrijdvergoeding Lunchvergoeding KilometervergoedingAssistent-scheidsrechter AA, AB, AC en AD € 21,40 € 5,60 € 0,26Scheidsrechter SA, SB, SC, SD, E, JA en JB € 21,40 € 5,60 € 0,26Scheidsrechter Overige groepen € 21,40 Geen € 0,26Dat is best bijzonder. In de lagere regionen moet een assistent aan dezelfde regels voldoen als zijn collega in de hogere regionen maar krijgt hij daar alleen maar een zak met scheldwoorden voor terug. Dat een arbiter in de hogere regionen ook genoeg hoort zal best. Maar daar heeft hij voor gekozen waarbij de assistent-scheidsrechter in de lagere regionen het ‘vlaggetje zwaaien’ uit pure clubliefde doet.