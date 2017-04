SV Bedum-trainer Dick Visser verdient de titel in zondag 5D.

We naderen nu echt de slotfase van het seizoen en dat geeft voldoende aanleiding om wekelijks aandacht te besteden aan de wedstrijden die van belang zijn en waar clubs uit het Ommelandergebied bij betrokken zijnzoals in zondag 5D. .Waar het in sommige competities van het zaterdagvoetbal de spanning om te snijden is geldt dat wat ook voor zondag D waar Eenrum en SV Bedum nog meedoen in de strijd wie er in deze klasse met het kampioenschap vandoor gaat. Blauw Geel’ 15, SV Bedum en Eenrum strijden dus om de titel. Met nog drie duels te gaan is er echter nog van alles mogelijk. Alle drie de ploegen maken nog kans op de titel. Drie ploegen met een trainer die ik de titel wel gun. Blauw Geel’ 15-trainer Gerrie Terpstra gun ik de titel omdat ik Gerrie met regelmaat spreek als trainer maar als volger van mijn facebook. Dat zijn altijd prima gesprekken met een voetbaldier die op dit moment bij twee clubs als hoofdtrainer actief is. Naast Blauw Geel’ 15 is hij op dit moment ook trainer van de zaterdagtak van VVK dat na het opstappen van Jacob Zwart ‘trainerloos’ was waardoor de clubman besloot om ‘zijn’ VVK te helpen. Een dienst door het hart ingegeven die er toe heeft geleid dat Terpstra ook volgend seizoen voor de groep staat. Dus richting zijn afscheid van Blauw Geel’ 15 zou ik hem de titel wel gunnen. Iets wat ook geldt voor Eenrum-trainer Ronald Bouwman. Ronald is voor het vierde seizoen actief in Eenrum en bracht de ploeg in zijn eerste jaar naar de vierde klasse. In zijn derde jaar was daar een degradatie en dachten velen dat hij zou vertrekken. Maar Ronald besloot voor een vierde jaar te tekenen om te proberen weer terug te brengen waar in zijn optiek de roodbaadjes hoorden, de vierde klasse. Eenrum en zijn trainer zijn nog in de race voor de titel maar zijn daarbij wel afhankelijk van misstappen van Blauw Geel’ 15 en SV Bedum. Misstappen die vooral de Bedumers de laatste tijd niet meer maken. De laatste zeven duels werden gewonnen door de medekoploper en dat zegt dat je in vorm bent. Dat een trainer daar een belangrijke rol in kan spelen is in dit geval waar want hierbij moeten alle credits gaan naar trainer Dick Visser. Dick is degene geweest die er een team van heeft gemaakt dat gaande het seizoen steeds meer in het kampioenschap is gaan geloven. Dat is knap want zo stond de vlag er voor de winter niet bij. Maar voor de winter is niet meer en we zijn nu aangekomen in de periode van de kreet van Johan Loohorst, https://www.youtube.com/watch?v=gwDb4BeygBQ Deze link stuurde Dick mij vorige week en daar moest ik vreselijk om lachen en ik weet dat hij dat ook deed. Dick Visser is namelijk wars van dat soort onzin en hoopt dat zijn ploeg zijn drie duels wint en Blauw Geel’ 15 nog wat steekjes laat vallen. Ronald en Gerrie gun ik de titel oprecht maar toch, ze moeten het afleggen tegen de trainer van Bedum die na dit seizoen , voorlopig, het zondagvoetbal gaat verlaten. Ik heb Dick in de jaren dat hij voor SV Bedum-zondag actief was vaak gesproken en waar door zijn overstap naar de reserves van SV Bedum-zaterdag een einde aan komt. Persoonlijk vind ik dat jammer maar ik begrijp het wel. Toen het nog onzeker was of er volgend seizoen op zondag nog prestatievoetbal in Bedum zou zijn werd Dick benaderd voor het trainerschap van de tweede selectie van de zaterdagtak. Een aanbod wat hij accepteerde zodat hij voor mij als verslaggever wat uit beeld gaat verdwijnen. Ik meen oprecht dat ik dat jammer vind om de persoon Dick Visser en zijn fraaie humor die mij wel past en daarom hoop ik alleen al voor Dick dat hij met de titel afscheid neemt van SV Bedum zondag.