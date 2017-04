Voetballen op zondag kan prima maar je moet het wel willen ….

Het bovenstaande is geschreven door de directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee. Een column over de dalende belangstelling voor het zondagvoetbal in Nederland. Een constatering die helaas klopt want in grote lijnen wordt de belangstelling voor het zondagvoetbal inderdaad minder maar wat ook geldt voor het zaterdagvoetbal. Want Jan Dirk vertelt niet dat ook op de zaterdag het zelf actief voetballen nog een hoge prioriteit heeft. Een trainer die het in het standaardvoetbal meemaakt dat er binnen zijn selectie niemand in het seizoen een weekend weg gaat naar wat dan ook is even zeldzaam als een parenclub op de Zuidpool. Die zijn er namelijk niet meer, de trainers die dat probleem niet kennen. Maar dat geeft Jan Dirk ook aan in zijn column want het weekend moet vooral in het teken van genieten staan. In het teken van genieten en waar het voetballen dus steeds minder een onderdeel van is. Vroeger als voetballer en jeugdtrainer genoot ik van mijn weekenden omdat ik bewust voor een hobby had gekozen die in het weekend plaatsvond. Dat is nu ik als verslaggever langs de lijn mag staan niet anders en kan ik mij oprecht verheugen op een weekend. Dat deed ik dit weekend ook toen ik op zaterdag in Stedum en op de zondag in Eenrum aanwezig was. Twee duels met de nodige mooie momenten waar de ene supporter wat meer van genoot dan de andere. Iets wat inherent is wanneer twee tegenstanders elkaar ontmoeten. Jan is voor A en Piet is voor B. Maar de insteek is voor beide gelijk, ze komen voor hun plezier naar een sportcomplex. En of dat nu op de zaterdag of op de zondag is maakt dan niet uit. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik een ‘zondagvoetballer’ ben. Zo ben ik opgegroeid en dat is ook altijd zo gebleven. In zijn column oppert Jan Dirk iets over het voetballen op vrijdag als een reële optie. Het zal allemaal wel maar ik weet zeker dat er dan in Eenrum geen bijna 200 toeschouwers langs de lijn hadden gestaan maar die er zondagmiddag wel stonden. Dus Jan Dirk, het genieten kan ook op zondagmiddag ergens langs de lijn hoor maar dat moet je wel willen zien….