Mijn weekend-moment: Scorebord een enkelbreuk en een sinaasappel '

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor, speciaals waar je met verbazing/afgrijzen, maar soms ook met veel bewondering en respect, naar kijkt of luistert.Dit weekend waren er weer talrijke momenten die in aanmerking kwamen voor mijn weekendmoment. Zo was daar het duel in Stedum tussen de koploper en Noordpool waar het scorebord er duidelijk geen zin in had. Het bleef ‘dood’ op het grote bord waardoor we zelf de tijd en de score goed in de gaten moesten houden. Rond 17.00 uur was daar verder een bericht van Auke Doornbosch. Auke ken ik al een groot aantal jaren en hij is op dit moment trainer van de dames van Marum. Met dat team werd Auke dit seizoen kampioen en stond hij in de halve finale van de beker. Van Auke kwam de vraag of ik een interview wilde doen met zijn teamleidster Danielle Huisman. Een verzoek wat ik prima vond maar wat een interview werd met de zusjes Danielle en Angela Huisman. Een mooi interview werd het en waar Auke nog even bij aanschoof. Daarom schrok ik ook van het bericht van Auke dat Angela een paar uur later haar enkel had gebroken. Niet in een duel maar gewoon omdat ze zich had verstapt op de afscheiding tussen een tegel en het kunstgrasveld van Marum. Ook dat had mijn weekendmoment kunnen worden wat ook had gekund met de Hilarische Sportquiz in Kloosterburen die door het team Ommelander Courant werd gewonnen. Want ook zaterdagavond was een mooi moment met eerst de nodige spanning omdat ik de trainers/teamleiders die op mijn lijstje stonden voor een belverslag wel eerst wilde spreken voordat ik naar Kloosterburen vertrok. Iets wat lukte zodat ik zondagmorgen, nadat ik Martine rond 06.50 uur in Lewenborg had afgeleverd, snel kon beginnen met mijn verslagen zodat ik op tijd gereed was voor de derby van De Marne tussen Eenrum en Kloosterburen. Iets wat weer lukte zodat ik voldoende meekreeg van de ludieke acties die vanuit Kloosterburen was uitgevoerd. Moet kunnen denk ik dan maar en ik liep door naar het terras waar de eerste hamburgers al besteld werden en de ordedienst er op toezag dat het bier gedronken werd in een daarvoor bestemde beker en niet vanuit de fles. Terecht een ordedienst want er zijn van die ‘Piet Piraten’ die een club graag een oor willen aannaaien en wat de club dan weer een paar eurootjes kost en de ‘Piet Piraat’ waarschijnlijk een stijf lichaamsdeel bezorgt. Maar het ging goed in Eenrum waar het in en rond de bestuurskamer nog rustig was. Nadat ik het programmaboekje met het lotnummer 113 had gekocht, je ‘geluksnummers’ moet je koesteren, was kwam Anton Brontsema binnen met een grote sinaasappel. Wat grappen en grollen op de sociale media zorgde voor deze traktatie die mijn voorkeur had boven een broodje hamburger. Dit in het kader van we willen dat de sportcomplexen rookvrij worden maar we stoppen ons ondertussen vol met de vette hap en een alcoholische versnapering. Iets met kritiek hebben richting rokers maar het niet raar vinden wanneer iemand de nodige biertjes naar binnen gooit. Maar het ‘fruithapje’ smaakte ’s avonds prima na een weer bijzonder weekend met een mooi interview, een gebroken enkel, een eerste prijs bij de sportquiz in Kloosterburen, veel pers in Eenrum en een Martine die keurig op tijd thuis was en dat ondanks dat de scheidrechter voor het duel tussen Eenrum en Kloosterburen ook nog eens met een lekke band kwam te staan. . .