Hier een jeugdwedstrijd net afgelast. Tegenstander belt net af moesten 9.00 uur voetballen. Bovenstaande hoorde ik vanmorgen, zaterdag 22 april, rond 08.00 uur. Een tegenstander die een paar minuten eerder niet kwamen omdat ze een tekort aan spelers hadden. Een belachelijke actie van een gerenommeerde club dat op deze ‘fraaie ‘ wijze even kenbaar maakte dat de voetballers en voetbalsters van de thuisploeg niet in actie hoefden te komen.Wanneer je jarenlang in het jeugdvoetbal actief bent geweest dan weet je dat het ruim een uur van te voren afbellen ‘not done’ is. Dat gebeurde niet omdat het afzeggen van duels door een tekort aan spelers niet eens in beeld kwam. Aan het begin van het seizoen was het schema bekend waardoor hij of zij wist wanneer er gevoetbald moest worden. Dat was het verhaal en duidelijker kon het niet zijn. Dat is in de ‘pampermaatschappij’ van tegenwoordig allemaal steeds meer het geval. Althans dat zijn de geluiden die je hoort. Men heeft steeds minder over voor het voetballen en legt zijn of haar prioriteiten graag elders. Daarom kan de KNVB van alles bedenken maar hebben velen de ‘drive’ niet meer om er alles voor over te hebben. Wanneer je met oud-voetballers uit je eigen generatie spreekt hoor je steeds, ik ging tijdens een seizoen niet op vakantie. Iets wat herkenbaar is en wat ik nog steeds niet doe. Dit omdat ik het nog veel te leuk vind om in de weekenden langs de lijn te staan. Maar tegen die late afzeggingen zou men bij de bond een keer doortastender moeten zijn. Bijvoorbeeld wanneer je een team voor donderdag 24.00 uur niet hebt afgemeld en je kunt uiteindelijk geen team bij elkaar krijgen dan 3 punten in mindering. Flik je dat vervolgens nog een keer: Uit de competitie. Niks slappe hap met boetes. Gewoon doorpakken. Want als bond kun je morgen van alles willen winnen, maar wanneer je de waardeloze instelling van vandaag de dag niet aanpakt win je morgen niks.