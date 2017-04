Mega 4x4 voetbaltoernooi in Roden als voorbeeld voor velen

Vanmorgen las ik op zijn facebookpagina het artikel over de plannen die Johan Wardenier heeft met de jeugdige voetballers en voetbalsters in het gebied Noordenveld. De bevlogen trainer gaat in samenwerking met de gemeente Noordenveld, en sportcoach Wouter Meertens in het bijzondere, op 26 april een Mega 4x4 voetbaltoernooi voor (voorheen) de categorieën F, E en D-junioren organiseren. Plaats van handeling zijn de velden van VV Roden maar de activiteit staat echter los van de club. ‘Natuurlijk hoop ik dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt. Zeker weten. En dan kan het zomaar zijn dat we volgend jaar bijvoorbeeld op de velden van Gomos in Norg spelen’, las ik in het artikel waarin een bevlogen Johan Wardenier ruim aan het woord kwam..De kop ‘Weg met de IPad, kom lekker voetballen’ triggerde mij wel moet ik zeggen want Johan Wardenier heeft gelijk. De jeugd van tegenwoordig kan in veel gevallen wel wat meer sporturen gebruiken. Waar dat op de scholen steeds minder wordt zijn het aantal trainingsuren binnen een vereniging vaak ook maar minimaal en de voetballers en voetbalsters die verder nog een balletje trappen zijn er nog wel maar die besteden daar minder uren dan wij vroeger deden. Daarom is de opmerking: ‘weg met de IPad, kom lekker voetballen’ ook een juiste opmerking want dat is toch wat je hoort. De jeugd van tegenwoordig besteed teveel tijd aan zijn of haar IPad of aan de mobieltjes die steeds meer kunnen en waar ze uren mee zoet zijn. Maar op 26 april wordt er in het gebied Noordenveld een Mega 4x4 voetbaltoernooi georganiseerd voor de categorieën F, E en D-junioren. Een mooi initiatief van een gedreven voetbaldier want dat is zoals ik Johan Wardenier ken. Gedreven om spelers jong of oud beter te maken. Een bevlogen iemand die zijn nek uitsteekt door een Mega 4x4-toernooi te organiseren NAAST de activiteiten die de jeugdige voetballers en voetbalsters via hun club aangeboden krijgen. Toen ik het artikel over het Mega 4x4 voetbaltoernooi las dacht ik echter een stapje verder en keek ik figuurlijk naar de KNVB. De KNVB die het pupillenvoetbal wil hervormen met zijn 4x4, 6x6, 8x8 waar de grote verenigingen meer profijt van hebben dan de kleinere verenigingen. Wanneer je de sociale media een beetje volgt dan weet je dat er binnen de bond mensen zijn die van links naar rechts vliegen om die plannen uit te leggen. Dat doen ze bij voorkeur bij de wat grotere clubs waar dat allemaal wat gemakkelijker gaat dan een kleine vereniging zoals de ‘VFB Rottumerplaat’. Daarom bedacht ik mij dat het initiatief van Johan Wardenier eigenlijk een voorbeeld voor velen, en dus ook de KNVB, moet zijn. Wil je de kinderen achter de IPad weghalen dan moet je ze meer bieden om ze van de bank of stoel af te krijgen. De KNVB heeft in de loop der jaren al tonnen aan euro’s weggegooid met allerlei acties waar je nooit meer iets over hoort of leest. Dus wie weet zorgt een bezoek aan Roden op 26 april dat ze daar het licht zien. Want de bond heeft voldoende financiële middelen om te zorgen dat er, naast dat wat kinderen bij hun eigen club krijgen aangeboden krijgen, meer gegeven kan worden waar een Mega 4x4-toernooi, georganiseerd door een bevlogen voetbaldier een mooi voorbeeld van is.