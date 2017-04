Samen sterk als verontruste ouders richting het rubbergranulaat prima zaak

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bovenstaande tekst las ik op de Facebookpagina van het platform Kom van dat gras af. Een bericht dat nog maar weer eens laat zien dat verontruste ouders het er niet bij laten zitten. Niks van we laten de korrels maar lekker strooien en zien over een paar jaar wel wat de gevolgen zijn. Steeds meer ouders, zo laat het bericht weten, zijn er niet zeker van dat het rubbergranulaat gezond voor hun kinderen is. En dan is het verhaal simpel, bij twijfel niet inhalen. Natuurlijk zijn er die daar anders over denken maar er zijn echter steeds meer die precies denken wat velen ook denken, waar rook is, daar is meestal ook vuur. Gisteren werd er op fraaie wijze opgewezen dat ik geen liefhebber van kunstgras ben. Inderdaad gaat mijn voorkeur uit naar gewoon gras. Maar wanneer een kunstgras het stempel veilig heeft gekregen dan snap ik de keuze voor een kunstgrastrainingsveld. Maar als wedstrijdveld heeft het niet mijn voorkeur.Maar verontruste ouders kunnen contact opnemen met Kom van dat gras af en wat hopelijk ook geldt wanneer mijn kleinzoon Morris over een paar jaar besluit dat hij wil gaan voetballen. Want iedereen mag mij van alles opstuur ik geloof pas dat het allemaal veilig is wanneer alle experts het met elkaar eens zijn.