Aandacht voor de korrels niet erg ..

Omdat ik van mening ben dat het wel of niet veilig zijn van rubbergranulaat op kunstgras nog steeds niet helder genoeg blijf ik daar met Puurvoetbalonline aandacht aan besteden. Iets wat ik het platform heb beloofd. Daarom het onderstaand artikel over het ontstaan en het waarom van het platform ‘Kom van dat gras af’ omdat ik beloofd heb om met regelmaat aandacht aan de 'korrels' te bestedenDeze site is een initiatief van een groep verontruste ouders die ook verantwoordelijk is voor de Facebook community Komvandatgrasaf. Deze pagina is een platvorm van en voor- verontruste ouders van kinderen die op kunstgras sporten. Elkaar informeren, ondersteunen en waar nodig gezamenlijk een vuist maken! Hier vindt het grootste deel van de (actuele) discussie plaats. Heb je een idee of een mening dan kun je deze in de reacties onderaan de berichten kwijtSinds Zembla in een uitzending op 5 oktober 2016 aandacht heeft besteed over de veiligheid van onze kunstgrasvelden vanwege de kunstgraskorrels, is de discussie in Nederland over dit thema losgebarsten. Nadat eind december het RIVM met de uitkomsten van hun onderzoek hierna naar buiten is getreden, is de discussie verminderd. Toch zijn er nog steeds instanties en personen die nog (grote) vraagtekens hebben bij de rubbergranulaatkorrels.Wij zijn een groep verontruste ouders van sportende kinderen op deze velden. Wij vinden het belangrijk dat degene die over de velden gaat (de gemeenten) op de hoogte zijn van ons initiatief. We vinden ook dat “verontruste ouders” zeggenschap dienen te hebben hierover. De vele twijfels die er nog steeds zijn, voelt niet goed! Wat als blijkt over een x aantal jaren dat het toch flink mis is? Moeten we dat tegen ons kroost zeggen. We hebben je toch maar laten spelen omdat “men” ervan uitging dat het veilig zou zijn?…We willen de korreldiscussie op de politieke agenda zetten in de gemeente maar ook op landelijk niveau. Eerst meer duidelijkheid en dan de juiste (lees veiligste) beslissing(en) nemen hoe verder te gaan met deze velden!Binnen onze (steeds groter wordende) groep verontruste ouders en sporters zit veel gebundelde expertise. Binnen ons team zitten huisartsen, toxicologen, mediamensen, scheikundig onderlegde mensen, (oud) bestuurders (voetbal maar ook lokale politiek), gemeenteraadleden, professoren, juristen etc. Inmiddels durven wij wel te stellen dat er een constructieve en veilige oplossing mogelijk is. Een oplossing waarbij we uitgaan van de veiligheid van de sporters en van onze kinderen! We denken graag met u mee en komen hier later op terug.Het is van belang dat uw gemeente de discussie op de voet blijft volgen. Want we zijn niet anti kunstgras, niet anti eigen sportvereniging, niet anti gemeente en we zijn ook niet anti KNVB. We zijn verontruste ouders die vinden dat veilig sporten boven alles gaat!