Verenigingen in de provincie moeten stoppen met het steunen van het G-voetbal.

Gisteren was daar het nieuws dat de 4 mijl editie 2017 in het teken zal staan van Kids United. Kids United laat iedereen met een beperking scoren, onder het motto: Iedereen doet mee en niemand buitenspel! Met de opbrengst van de 4 Mijl van Groningen wil de stichting een eigen mini stadion realiseren. Een eigen hoofdveld met tribune, dug-outs, scorebord, etc. Voor alle leden een gevoel van trots en een hele belevenis om in hun eigen stadion te trainen en wedstrijden te spelen.Wanneer je bovenstaande tekst leest dan denk je niet aan andere goede doelen die dit gebaar goed kunnen gebruiken maar denk je ook direct aan de overige verenigingen die het voetbal voor iedereen met een beperking mogelijk maken hebben omarmd. Dan weet je dat voor die verenigingen de redding op simpele wijze nabij is. De redding is nabij omdat alle verenigingen hun leden die in een G-team spelen moeten adviseren om naar Kids United over te stappen. Want voor de clubs die buiten Kids United het G-voetbal omarmen is het vechten tegen de bierkaai. Die moeten als Don Quichotte tegen de windmolens vechten om de touwtjes aan elkaar vast te knopen omdat de giften van instanties en grote bedrijven hun niet bereiken terwijl het geld bij iemand anders met containerschepen vol binnenkomt. Iets wat ze overigens van harte gegund is maar waar iedere voetballer met een beperking dan maar van moet profiteren. Dus geen G-voetbal meer in de gemeente Eemsmond, stoppen met spelers zoeken in de gemeente De Marne maar gewoon alles centraal houden op de Peizerweg waar de thuishaven van Kids United over een tijdje de vormen van een ministadion gaat krijgen. Voor veel clubs zal het een opluchting zijn, hoe mooi ze hun G-team ook vinden. Want de kosten zijn hoog en waar ze in een klap van verlost zijn wanneer de spelers en speelsters naar Kids United worden ‘getransfereerd’. Ik zou het wel weten als clubbestuurder. Ik zou tegen mijn leden van het G-team en hun begeleiders zeggen, stap maar over want aan de Peizerweg is het dankzij een leger aan sponsoren en sympathisanten beter geregeld dan wij jullie ooit kunnen bieden. Dat is iets wat wij jullie niet willen ontnemen dus maak de overstap maar.Het klinkt misschien cynisch, en dat mag men denken, maar het is wel zoals het is. Waar bij de een de bomen de hemel bijna uitgroeien, staan er bij de ander bomen met dorre takken langs het veld. Dorre takken waar nog geen euro aanhangt terwijl de takken bij de buurman krom hangen van de zakken vol ‘goud’ die er via allerlei kanalen binnenkomen en nogmaals, wat ze is gegund.Maar voor velen geldt echter ook dat ze graag ergens bij willen horen zonder dat ze verder kijken dan hun neus lang is. Een voorbeeld daarvan is onze eredivisionist. Ook die laat de clubs met een G-team die bij het amateurconvernant zijn aangesloten niet een keer op de tribunes collecteren om op die manier hun kosten richting het G-voetbal dragelijker te maken. Daarom clubs met een G-team, laat je spelers en speelsters naar Kids United gaan. Zij hebben het daar dankzij instanties en bedrijven die jullie als club links laten liggen stukken beter en zelf ben je van een hoop gezeur en het touwtjes aan elkaar knopen verlost …..