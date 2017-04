Je laat amateurs in een paasweekend toch geen 1200 buskilometers door Nederland crossen

Dit weekend een voor ons totaal onverantwoord @KNVB programma; zaterdag Westlandia uit&maandag EVV uit. 1200 buskilometers @bq1887 #blessures



Het bovenstaande zag ik vanavond op Twitter voorbij komen en was een uitspraak van Be Quick-trainer Mischa Visser. Een tweet die mij niet verbaasde want ook in de lagere regionen van het amateurvoetbal worden de teams met een dom bureaucratiewerk geconfronteerd. Daar mogen teams op een doordeweekse avond bijna een uur rijden voor een duel dat als aanvangstijd 18.30 uur heeft gekregen. Om 18.30 uur spelen betekent in mijn beleving dat je als uitspelende vereniging om uiterlijk 17. 45 uur bij de tegenstander aanwezig wilt zijn. Met meerdere auto’s naar een uitwedstrijd rijden zorgt er altijd voor dat je niet altijd gelijktijdig arriveert en wat geen enkele technische staf als prettig ervaart en is het maar de vraag of iedereen daadwerkelijk op het door de technische staf gewenste tijdstip kan arriveren. Maar de KNVB heeft daar dus schijt aan, die plannen de duels ‘ gewoon’ in en hoe je dat als club oplost is jouw probleem. Vanavond, donderdag 13 april, sta ik namens de Ommelander Courant langs de lijn bij het duel Eenrum-SV Bedum en wordt even verderop het duel Kloosterburen-Warffum gespeeld. Wanneer we die duels als voorbeeld nemen dan weten we direct dat de bond in niets begrijpt waar het ook in de onderste regionen van het amateurvoetbal om draait. Twee mooie affiches op een koude donderdagavond zorgen er niet voor dat het druk langs de lijn gaat worden. Dat is jammer want derby’s of streekderby’s zorgen altijd voor een extra bron van inkomsten die de kleinere clubs in het amateurvoetbal prima kunnen gebruiken. Dat kunnen ze prima gebruiken omdat de bond een kei is in het bedenken van dwaze plannen die verenigingen vele euro’s gaat kosten en waar 80% van de kleine verenigingen absoluut niet achter staat. Want het is toch vreemd dat wanneer ik bij de kleinere verenigingen op bezoek kom vaak alleen dat maar hoor. Geluiden dat ze niet zitten te wachten op de plannen die ons morgen weer winnaars moeten opleveren terwijl het op dit moment binnen de KNVB een grote teringbende is. Men kan geen bondscoach vinden, een technisch directeur die van alles roept en hoopt dat Feyenoord kampioen wordt omdat Gudde en Van Geel zoveel over zich heen hebben gekregen en een tubablazer die weer een paar jaar naar de corrupte bende wat men ook wel UEFA noemt vertrekt. Er komt weleens een uitspraak voorbij op twitter met de opmerking, als je niets meer kunt kan je altijd nog bij de KNVB werken wat ik betwijfel want als een beetje verstand in je bovenkamer hebt dan weet je wel dat het niet logisch is dat je een amateurclub in een druk paasweekend 1200 kilometer door Nederland laat toeren. Want als je denkt dat dit prima kan dan moet je heel snel ijsjes op Rottumerplaat gaan verkopen. Want dan kun je in ieder geval niets fout doen.