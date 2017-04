Mijn weekendmoment: Ik heb het nog nooit gedaan dus denk ik dat ik het kan

Ieder weekend gebeurt er rond het amateurvoetbal wel iets wat het schrijven van een artikel waard is. Iets met humor of speciaals waar je met verbazing/afgrijzen maar soms ook met veel bewondering en respect naar kijkt of luistert.Voor mijn weekendmoment had ik dit weekend meerdere opties. Momenten waar ik nog geïrriteerd aan terugdenk, met plezier op terugkijk of zelfs trots op zou kunnen terugkijken. Maar geen moment won het van mijn absoluut mooiste moment van het weekend. Een moment wat mij een uitspraak liet horen waren ik deze week al diverse keren aan heb teruggedacht. Zaterdag voor het duel Zeester-Boornbergum kwam ik in gesprek met Zeester-trainer Willem Pettinga. Willem ben ik in zijn periode als trainer van Kloosterburen tientallen keren tegen gekomen en wat nu hij in het zaterdagvoetbal actief is wat minder is. Altijd was daar dan een gesprek tussen twee ondertussen nu zestigers waarbij het niet altijd over het voetbal ging. Er passeerden ook weleens andere onderwerpen de revue wat de gesprekken speciaal maakten. Zaterdag was daar weer een dergelijk moment want Willem zijn team gaat als de ‘brandweer’ in de derde periode. Met tien punten uit vier duels konden er mooie dingen gaan gebeuren in Zoutkamp waar Willem zijn mannen op een bijzondere wijze op attendeerde. Willem gooide de oneliner ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus denk ik dat ik het kan’ in de strijd. Een uitspraak van Pippi Langkous die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus denk ik dat ik het kan’, wanneer je er goed over nadenkt, geldt dat voor ons allemaal en waar ik aan dacht toen ik op mijn tweede paar nieuwe loopschoenen op dinsdagochtend aan mijn derde training in drie dagen begon. Dat had ik op nieuwe schoenen nog niet eerder gedaan maar ik dacht wel dat ik het kon. Onderweg had ik het door de stevige wind niet gemakkelijk maar toch wist ik dat ik het kon. Dat wist ik omdat ik de 8 kilometer absoluut wilde lopen omdat ik eind april richting 15 kilometer wil maar ook moet en ik denk dat ik dat kan. Als 59 jarige heb ik die afstand nog nooit gelopen maar als 60-jarige denk ik dat ik het kan. Een uitspraak die in een keer de hele lading van mijn uitdaging dekt, hoe mooi kan dan een zaterdagmiddag zijn. Een zaterdagmiddag die mij in Zoutkamp een ploeg liet zien die ook geloofde in ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus denk ik dat ik het kan’. Want nu is het gemakkelijk praten maar zaterdagmiddag heb ik na de 1-0 geen moment het idee gehad dat de Zoutkampers het duel niet zouden winnen. Dat wat hun trainer voor de wedstrijd had meegegeven, geloof in iets waarvan je denkt dat je het kan, straalde de ploeg absoluut uit en daarom was de zege meer dan terecht. Willem Pettinga is geen trainer die voorop in de polonaise loopt wanneer het goed gaat. Willem is eerder een trainer die zijn eigen rol wat bagatelliseert. Dat is echter niet altijd terecht want zaterdag trok Zeester dankzij een trainer die verder kijkt dan zijn neus lang is de overwinning over de streep. Ik heb het nog nooit gedaan dus denk ik dat ik het kan….. Een oneliner om te onthouden….Althans , ik doe dat wel …..